Huawei представила прорывные 5G решения и глобальные инициативы на Mobile World Congress 2019

Барселона. 27 февраля. Kazakhstan Today - В день открытия Mobile World Congress 2019 в Барселоне компания Huawei продемонстрировала новейшие технологические достижения во время проведения выставок, форумов и ключевых докладов, а также провела широкий спектр дискуссий с операторами и партнерами со всего мира, передает Kazakhstan Today.

Компания продолжит помогать операторам расширять границы своего бизнеса и добиваться нового роста за счет инноваций в сетях, услугах и бизнес-моделях. С этой целью Huawei представляет на мероприятии свои комплексные продукты и решения по 5G, такие как упрощенные узлы 5G, архитектуру, протоколы, а также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эти новые предложения помогут операторам быстро развернуть сети 5G в крупных масштабах.

В этом году компания Huawei расширяет тему "Создание полностью интеллектуального объединенного мира". Главный выставочный зал Huawei - Зал 1 - был разработан вокруг темы "Цифровой деревни", представляющей сочетание технологий и культуры. "Цифровая деревня" предоставляет платформу, которая объединяет глобальные отраслевые элиты и лидеров мнений, позволяя им обмениваться идеями и обсуждать, какие проблемы и возможности принесет человечеству полностью интеллектуальный объединенный мир.

Huawei сохраняет абсолютное лидерство в решениях 5G благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки. Высокая производительность сети 5G и широкие операционные возможности делают Huawei надежным партнером. На сегодняшний день Huawei подписала более 30 коммерческих контрактов по 5G с операторами по всему миру и поставила более 40 000 базовых станций 5G. Цель компании - помочь операторам запустить реализацию 5G и предоставить пользователям высококачественный 5G опыт.

Во время конгресса одним из ярких моментов стал запуск прямой трансляции высокой четкости 8K (HD), организованной Huawei на базе сети Vodafone Spain 5G, где компания продемонстрировала новые приложения, такие как Cloud VR (облако дополненной реальности), облачные игры и облачные ПК. Эти приложения показали, что 5G способна обеспечить более качественный уровень жизни для каждого.

Волна 5G охватывает мир, обеспечивая нам лучшую жизнь благодаря новым технологиям. В то же время соединения уровня Гбит/с, поддерживаемые 5G, и монетизация опыта, обеспечиваемая сервисами Cloud X, предоставляют глобальным операторам новые возможности для бизнеса", - сказал исполнительный директор Huawei и президент операторской бизнес-группы (Carrier Business Group) компании Райан Дин на демонстрации. Он добавил, что Huawei создаст открытые лаборатории, чтобы помочь своим клиентам испытать и внедрить инновации в услугах 5G в своих сетях для поддержки их успеха в эпоху 5G.

При поддержке Huawei несколько европейских операторов, включая Vodafone, объявили, что сети 5G теперь готовы к коммерческой эксплуатации. Huawei также подписала контракты по 5G со многими операторами со всего мира.

Также на выставке Mobile World Congress 2019 компания Huawei представила инновационное решение для сельской сети RuralStar Lite. Это решение предназначено для эффективного предоставления услуг голосовой и мобильной широкополосной связи (MBB) в сельской местности с населением от 500 до 1000 человек, сохраняя при этом период возврата инвестиций (ROI) в течение трех лет для операторов. RuralStar Lite является дополнением к решению Huawei для сельской сети RuralStar. Это еще один пример постоянных усилий Huawei по продвижению цифровой инклюзивности во всем мире.

Обладая тремя значительными инновациями, RuralStar успешно решает ряд давних проблем развития сетей в сельских районах, где передача данных затруднена, инфраструктура требует больших затрат, энергоснабжение нестабильно, а развертывание требует длительного времени. Для операторов период окупаемости инвестиций ориентировочно составит три года для сельской сети, которая охватывает более 1000 пользователей. Чтобы расширить связи с неподключенными деревнями с населением от 500 до 1000 человек, компания Huawei выпустила решение RuralStar Lite, позволяющее учесть характеристики локального обслуживания нескольких соединений и небольших зон покрытия.

RuralStar Lite имеет энергопотребление всего 200 Вт. Оснащенный четырьмя солнечными батареями, это решение значительно упрощает электроснабжение. Это позволяет устанавливать все соответствующее оборудование на опорах высотой от 6 до 9 метров без необходимости установки опорных стержней и ограждения. С учетом этих преимуществ, стоимость проекта значительно снижается, а общая стоимость владения (TCO) заметно снижается.

Кроме того, компания Huawei представила свою идею для автономных сетей автомобильного управления, а также свое полнофункциональное решение для всех сценариев Soft COM AI с целью значительного повышения операционной эффективности, производительности сети, эффективности эксплуатации и технического обслуживания, а также взаимодействия с пользователем. Решение Soft COM AI обеспечивает "0 бит, 0 Вт" и адаптивную настройку луча, тем самым максимизируя ценность телекоммуникационных сетей.

Во время выступления в ходе министерской программы в рамках Mobile World Congress 2019 заместитель председателя Huawei Кен Ху представил новую инициативу по цифровой инклюзивности Tech4ALL. В своем выступлении под названием "Переосмысление инклюзии" Кен Ху рассказал о планах Huawei по оказанию помощи дополнительно 500 миллионам людей по всему миру непосредственно в использовании цифровых технологий в течение следующих пяти лет. Он призвал правительства, отраслевые организации и деловых партнеров действовать сообща, чтобы стимулировать развитие цифровых технологий для каждого человека.

Хотя большая часть телекоммуникационной отрасли сосредоточена на технологиях следующего поколения, таких как 5G и искусственный интеллект, мы не можем забывать, что многие люди все еще не имеют доступа к цифровому миру. По-прежнему существует более 3,8 млрд человек, которые в не имеют доступа в интернет и один миллиард человек без покрытия мобильной широкополосной связи. Нам нужно расширить определение цифровой инклюзивности, выводя его за пределы существующих соединений, чтобы иметь возможность включать приложения и необходимые навыки", - сказал Кен Ху.

Мы думаем не только о людях, но и о небольших предприятиях. Расширяя наше определение цифровой инклюзивности, мы можем помочь большему количеству людей и организаций напрямую получить выгоду от цифровых технологий", - отметил он.

В ходе конгресса компания также представила ряд инновационных разработок, в числе которых конвергентное распределенное хранилище следующего уровня для центров обработки данных нового поколения - FusionStorage 8.0., которое сможет использовать продвинутые возможности хранения данных на уровне предприятия и общедоступных облаков, помогая отраслевым клиентам, таким как операторы связи и финансовые учреждения, легко справляться с проблемами облачной миграции.

Также Huawei презентовала чипсет 5G Balong 5000. Устройства на базе данного чипа теоретически дадут максимальную скорость 4,6 Гбит/с. По прогнозам, видео ролики в 1 Гб можно будет скачивать за три секунды.

Устройства смогут поддерживать новейший стандарт Wi-Fi - Wi-Fi 6, с которым скорость скачивания достигнет максимума CPE 4,8 Гбит/с. Huawei 5G CPE представлены в широком спектре сценариев.

Huawei 5G CPE Pro - это стандартное решение для использования в домашних условиях и в малом бизнесе. Huawei 5G CPE Win питается через Ethernet и более подойдет для внешней эксплуатации. Мобильное устройство Huawei 5G предоставляет 5G-связь для тех, кто находится в дороге.

Одной из самых ожидаемых новинок стала презентация гаджета нового поколения - Huawei Mate X, первого в мире складного 5G смартфона.

Mate X оснащен 7-нанометровый чипом Kirin 980, разработанным компанией и представленным сентябре 2018 года в Берлине. Камера смартфона также обещает порадовать обладателя отличными функциями, так как по традиции разработана в тандеме с легендарной компанией Leica. Смартфон наделили функцией быстрой зарядки устройства (для пополнения заряда до 80% понадобится всего 30 минут).

Пользователи всё сильнее чувствуют потребность в революционных прорывах. Чтобы поддержать приход эры 5G, потребительская бизнес-группа компании (Consumer Business Group) продолжает воплощать стратегию универсальной умной экосистемы. Мы собираемся и дальше предлагать инновационные средства связи и 5G-решения как для индивидуальных пользователей, так и для офисов и домов", - заявил CEO Huawei Ричард Ю.

О компании Huawei: Ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei. В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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