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Huawei презентовала собственную операционную систему HarmonyOS

09.08.2019, 18:59 11233
Huawei презентовала собственную операционную систему HarmonyOS
Пекин. 9 августа. Kazakhstan Today - Сегодня открылась конференция Huawei Developers Conference 2019, на которой компания представила свою операционную систему - HarmonyOS, передает Kazakhstan Today.
 
При этом операционная система будет свободно использоваться всеми желающими, так как распространяться она будет по открытой лицензии, пишет портал ixbt.com.
 
Особенность HarmonyOS - так называемое микроядро. По словам генерального директора Huawei Consumer Business Group Ю Чэндуна (Yu Chengdong), в Android насчитывается 100 млн строк кода, код ядра ОС - свыше 20 млн строк. Но в реальности используется не более 8%. Это отражается и на гибкости ОС, и на ее отзывчивости.
 
Поэтому в своей ОС Huawei пошла другим путем: "компактное" микроядро отвечает за базовые возможности, а все остальное реализуется за счет модулей. Это делает HarmonyOS удобной для применения в абсолютно любых устройствах при сохранении высокой скорости и отзывчивости.
 
Скажем, смартфон и автомобильная медиасистема предполагают совершенно разные сценарии использования, поэтому нет необходимости делать одну громоздкую ОС для всего: достаточно общего микроядра и модулей - отдельных для каждой сферы применения. Такая организация ОС называется распределенной архитектурой.
 
Портал уточняет, что в HarmonyOS будет широко использоваться виртуализация, а совместимость с различными приложениями и языками программирования обеспечивается за счет компилятора Ark. Также HarmonyOS совместима с Linux, Unix и Android, так что у разработчиков ПО для этих систем не должно быть особых проблем с написанием ПО для ОС Huawei.
 
HarmonyOS должна быть безопасной. Для этого в ней применена доверенная среда выполнения (Trusted Execution Environment) с методами формальной верификации вместо функциональной верификации и симуляции атак. Как отмечается, последние подходят только для ограниченных сценариев использования, в то время как формальная верификация позволяет применять цифровые модели данных.
 
Что касается отзывчивости, то для ее повышения в HarmonyOS применена система детерминированных задержек. Ее механизм устанавливает приоритеты выполнения задач: ресурсы выделяются задачам с более высокими приоритетами, за счет чего уменьшается задержка отклика приложений на 25,7%.
 
Поначалу (в этом году) HarmonyOS будет использоваться только в смарт-ТВ Huawei и Honor. В 2020 году экосистема аппаратных решений с поддержкой HarmonyOS увеличится и включит в себя ноутбуки, умные часы и браслеты. 
 
HarmonyOS 3.0 выйдет в 2021 году и будет поддерживать умные колонки и автомобильные медиасистемы. О смартфонах ничего не говорится, но, судя по всему, они находятся на втором этапе расширения экосистемы.
 

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Теги:HuaweiОС

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