Huawei разрабатывает решения по увеличению пропускной способности сетей 5G

Шанхай. 20 ноября. Kazakhstan Today - Директор по маркетингу беспроводных решений Huawei Гань Бинь рассказал, как применение различных диапазонов поможет улучшить характеристики сетей 5G, передает Kazakhstan Today.

За один год более чем в 300 городах Китая были введены в эксплуатацию более 600 000 базовых станций 5G. Количество пользователей 5G превысило 110 миллионов, показатель DoU (ежемесячное потребление трафика на одного абонента) в сетях 5G в два раза превысил аналогичный показатель в сетях 4G. 5G широко применяют в угольных шахтах, портах и на сталелитейных заводах, что значительно повышает безопасность производства. Кроме того, 5G постепенно проникает в энергетику и другие отрасли. В Huawei убеждены, что в ближайшие несколько лет технология 5G станет новым драйвером роста для всех отраслей экономики.

Быстрое развитие 5G в Китае оказало большое влияние на рост популярности и высокие темпы развития отрасли 5G во всем мире.

С тех пор как сеть 5G была введена в коммерческое использование в прошлом году, она растет с беспрецедентной скоростью. Мы видим, что в период развития 4G разворачивалось по 19 коммерческих сетей за один год, а в настоящее время за этот же период в мире запускается более 100 сетей стандарта 5G. В сетях 5G уже более 130 миллионов пользователей. Связь стандарта 5G уже поддерживают новейшие поколения наиболее популярных смартфонов. Как вы можете видеть сами, 5G по темпам развития превзошла технологии связи прошлых поколений и проникает в нашу жизнь гораздо быстрее, чем 3G и 4G", - отмечает директор по маркетингу беспроводных решений Huawei Гань Бинь.

Важным фактором роста сетей 5G является широкое распространение технологий TDD и FDD NR. В Китае правительство при распределении спектральных ресурсов уже на ранней стадии приняло модель построения сетей с большой полосой пропускания и технологией Massive-MIMO. Например, China Mobile обладает полосой 160 мегагерц в диапазоне 2,6 гигагерц, China Telecom и China Unicom разделяют полосу в 200 мегагерц. В 300 городах Китая обеспечено сплошное покрытие, а скорость передачи данных достигла 1 гигабит в секунду в любое время в любом месте. В Европе широкое применение получила технология FDD NR. Такую сеть можно развернуть довольно быстро, требуется лишь минимальное изменение на сайте. Для повышения абонентской скорости до 1гигабит в секунду и выше используется технология EN-DC. Для примера, полоса NR в 20 мегагерц в диапазоне 700 или 2100 мегагерц вкупе с тремя частотами LTE при использовании EN-DC могут обеспечить скорость выше 1 гигабита в секунду.

Гань Бинь поделился, что в будущем для обеспечения максимального пользовательского опыта в любое время и в любом месте необходим переход к концепции "Гигабит на каждого".

Такие услуги, как HD-видео, VR и AR начального уровня, требуют скорость Downlink около 100 Мегабит в секунду. По мере внедрения технологий распознавания и промышленного зрения на базе ИИ потребуется канал более 300 Мегабит в секунду на каждого пользователя. С развитием 3D, ИИ и пространственного распознавания, требования к восходящему каналу достигнут 1 гигабит в секунду. Таким образом, вторая важная задача - обеспечение восходящего соединения на скорости 1 гигабит в секунду, что обеспечит автоматизацию и интеллектуализацию отраслей", - отмечает он.

Для достижения этой цели и решения проблем с пропускной способностью, задержкой и покрытием как для пользователей, так и предприятий, требуется эффективное использование различных диапазонов. Поэтому для развития 5G так важно, чтобы регулирующие органы выделяли под сети нового поколения больше спектральных ресурсов.

В ближайшие 3-5 лет действующие диапазоны частот постепенно будут задействованы под 5G. Сейчас основные спектры для 5G - это C-band и 4,9 гигагерц, FDD 700 мегагерц, 2100 мегагерц, и миллиметровые диапазоны 26 гигагерц и 29 Гигагерц. Каждая частота имеет различные характеристики, такие как пропускная способность и покрытие. Причем покрытие в восходящем и нисходящем каналах отличаются. Например, покрытие в нисходящем канале C-band хорошее, но в восходящем канале оно слабое. Для решения этой проблемы можно использовать частоты ниже 3 Гигагерца. Решение Huawei Supplementary Uplink использует частоту восходящего канала в диапазоне Sub-3 Гигагерц для компенсации недостаточной полосы пропускания восходящего канала и покрытия C-band. Таким образом, в будущем нам необходимо в полной мере использовать преимущества C-band, миллиметровых волн и других частот для решения проблем с пропускной способностью, задержкой и покрытием для пользователей и предприятий", - добавил Гань Бинь.

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