Huawei: создание новой ценности через взаимодействие в технических сферах деятельности

Шанхай. 23 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Шанхае открылась конференция Huawei Connect 2020. Это ежегодное флагманское мероприятие, проводимое Huawei для глобального сектора информационно-коммуникационных технологий, и платформа, которую Huawei использует для обнародования своих основных стратегий, передает Kazakhstan Today.





По мере того как все новые правительства и предприятия станут переходить к цифровому формату работы и осваивать искусственный интеллект, перед сектором информационно-коммуникационных технологий откроется невероятный потенциал для роста. Мы вместе со своими партнерами с нетерпением ждем открытия этой новой главы", - выступил с вступительной речью действующий председатель правления компании Huawei Го Пин.

Го рассказал о передовом опыте компании Huawei в создании умных предприятий, кампусов и городов путем интеграции информационно-коммуникационных технологий с отраслевыми ноу-хау и предоставления решений в зависимости от сценария с целью модернизации основных бизнес-систем правительств и предприятий. На следующем этапе компания Huawei в сотрудничестве со своими партнерами будет внедрять информационно-коммуникационные технологии в отраслях промышленности, помогая предприятиям развивать свой бизнес, а правительствам - достичь своих стратегических целей по ускорению развития отечественной промышленности, принося пользу их субъектам и обеспечивая общее повышение качества управления.

Компания Huawei будет и дальше инвестировать в следующие ключевые сферы коммерческой деятельности:

- В сфере сетевых технологий Huawei предложила концепцию "умной связи", ставя своей целью построение гиперавтоматизированной сети, которая будет обеспечивать повсеместный доступ с гигабитной скоростью и детерминированное взаимодействие, а также сделает возможной интеллектуальную модернизацию основных бизнес-систем правительств и предприятий.

- В сфере вычислений компания Huawei ставит своей целью обеспечить разнообразие предоставляемой клиентам вычислительной мощности, отделяя программное обеспечение от аппаратного, с тем чтобы адаптировать свои вычислительные мощности под различные потребности в обработке данных, включая x86 и Kunpeng.

- В сфере облачных служб компанией Huawei создано 23 региона по всему миру и привлечено более 1,5 млн разработчиков.

- В сфере искусственного интеллекта Huawei стремится улучшить интеграцию ИИ в основные бизнес-системы правительств и предприятий, используя ноу-хау и данные для разработки основных компетенций ИИ-систем.

Связь, вычисления, облачные службы и искусственный интеллект во многом напоминают ситуацию с электричеством 100 лет назад, а промышленное применение напоминает бытовые приборы и промышленное оборудование, работающие от электричества", - отметили в компании.

Компания Huawei верит, что взаимодействие в этих технических сферах деятельности открывает новые возможности не только для самой компании, но и для всей отрасли, что имеет гораздо более важное значение. Huawei надеется обеспечить рост всех показателей вместе со своими партнерами, которые смогут извлечь максимальную выгоду из новой цепочки ценности.

На мероприятии также выступил мэр Шэньчжэня Чэнь Жугуй.

Шэньчжэнь создает больше всего возможностей благодаря непрерывному развитию региона Большого Залива Гуандун - Гонконг - Макао и шэньчжэньской зоны пилотной демонстрации", - сказал он. "Мы стремимся поднять планку для великих городов всего мира. Используя преимущества передовых технологий от Huawei и других технологических гигантов, наш город день ото дня становится "умнее", по мере строительства нами "умных" зданий Shenzhen Intelligent Twins. Мы воспользуемся возможностями, которые нам предоставляет технология 5G, начнем активно внедрять 5G в других сценариях, будем развивать "Промышленный Интернет", продвигать вертикальную взаимосвязанность, а также поддерживать цифровое преобразование предприятий малого и среднего бизнеса. Шэньчжэнь стремится задать "золотой стандарт" для цифровой экономики Китая. Мы твердо убеждены, что у технологий есть потенциал для того, чтобы сделать жизнь лучше, а города более динамичными", - рассказал Чэнь Жугуй.

Президент Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group Чжан Пиньгань рассказал о том, как полностью открытый Huawei Mobile Services (HMS) стал основой для цифровых инноваций в различных секторах, включая финансовый, правительственный, образовательный, промышленный, развлекательный и коммерческий, и обеспечил создание бесшовных интеллектуальных сервисов AI Life, отвечающих разнообразным потребностям пользователей.





Ранее сообщалось, что член совета директоров компании Huawei и президент Huawei Enterprise Business Group Пэн Чжунъян рассказал о разработке новой парадигмы в области цифрового преобразования.

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