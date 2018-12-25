Huawei установил новый рекорд, поставив 200 млн смартфонов в 2018 году

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Компания Huawei объявила о рекордном объеме поставок смартфонов за 2018 год - он превысил 200 млн единиц. Этой внушительной цифры удалось достичь благодаря постоянной поддержке потребителей и партнеров по всему миру, а также сильным продуктам, в том числе смартфонам из серии Huawei P20 и Mate20, а также Honor 10, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в компании, серия Huawei P20 подняла планку возможностей мобильной фотографии, доказывая, что даже тонкие и стильные смартфоны могут обеспечить профессиональный уровень снимков. Более того, инновационные технологии в оформлении серии Huawei P20 помогли завоевать большое количество женских сердец. С марта глобальные поставки смартфонов этой линейки превысили 16 миллионов штук, и прекрасная половина человечества составляет почти половину этого числа, сообщили в пресс-службе компании.

Смартфоны серии Huawei Mate20 соответствуют передовым технологическим стандартам, установленным серией Mate с самого начала. Смартфоны новой линейки оснащены самым мощным и энергоэффективным чипом в истории компании Huawei, - Kirin 980. Kirin 980 создан по 7-нм технологии с использованием мощных процессоров А76 и G76. Эти компоненты позволяют серии Mate20 предложить потребителю улучшенную энергоэффективность и новый, непревзойденный пользовательский опыт. В течение двух месяцев после выпуска серии Mate20 было отгружено уже более 5 млн штук.

Серия Huawei Nova особенно популярна среди молодых пользователей благодаря своему потрясающему внешнему виду и инновационным технологиям. В результате смелой цветовой гаммы Huawei Nova 3 и инновационной системы селфи смартфон стал самым популярным телефоном для селфи 2018 года. Nova 4 продолжает дизайнерскую линию прошлой модели, внося новшества в виде полноэкранного дисплея с вырезом для фронтальной камеры. На конец 2018 года Huawei продала, в общей сложности более, 65 млн штук смартфонов Nova, что делает его лидером зарождающейся линейки устройств среднего класса Huawei.

Смартфоны под брендом Honor - это непрерывный вклад компании в развитие мобильной индустрии через свои революционные методы обработки и уникальный эстетичный дизайн. Являясь одним из самых красивых флагманских смартфонов 2018 года, Honor 10 представляет последние инновации как во внешнем виде, так и в характеристиках. Выдающиеся показатели продаж Honor 10 и V10 помогли компании выйти на первое место в Китае.

В компании пояснили, что последние восемь лет Huawei строго ориентируется на интересы потребителя и использование инноваций для создания новых ценностей для своих клиентов. Компания стала трендсеттером сразу нескольких самых популярных и технологических сфер, таких как: фотография, время работы аккумуляторов, сотовая связь и искусственный интеллект. Эти инновации помогли завоевать благосклонность потребителей по всему миру.

Важно помнить, что смартфон служит мостом между физическим и виртуальным мирами, и чтобы продолжать играть эту роль, он должен постоянно хранить и защищать все больше и больше информации. Таким образом, Huawei считает, что конфиденциальность и безопасность своих пользователей так же важны, как и создание выдающихся и привлекательных продуктов; это вопрос доверия между Huawei и нашими потребителями во всем мире. Таким образом, Huawei поставила вопрос о защите конфиденциальности выше основных коммерческих интересов и соблюдает общепринятые принципы конфиденциальности (GAPP), самые строгие рамки технологии конфиденциальности в мире, а также все требования, изложенные в общем регламенте ЕС по защите данных (GDPR).

Компания Huawei также применяет принципы конфиденциальности при разработке всех своих продуктов, проектировании, проверке, продажах, услугах и закупках. Huawei строит свои устройства на открытой архитектуре чипсетов ARM и операционной системе Google Android, обеспечивая ещё более надежную безопасность для своих устройств и их пользователей.

За последние восемь лет поставки смартфонов Huawei увеличились с 3 млн в 2010 году до 200 млн в 2018 году, что составляет примерно 60-кратный рост. На мировом рынке смартфонов Huawei прошла путь от статистического "другого вендора" в рейтинге до места в тройке лучших игроков в мире. А во втором и третьем кварталах 2018 года Huawei стала вторым по величине производителем смартфонов в мире, с долей мирового рынка 14,6%.

В настоящее время смартфонами Huawei пользуются более 500 млн потребителей в более чем 170 странах мира. Согласно докладу IPSOS, одного из ведущих в отрасли сторонних научно-исследовательских институтов, бренд Huawei уже ассоциируется пользователями по всему миру с инновациями и надежностью.

Ричард Ю, генеральный директор бизнес-группы Huawei по работе с потребителями, заявил: "Huawei в будущем продолжит следовать принципу ориентированности на потребителя и приверженности постоянным инновациям, и приложит все усилия, чтобы стать пионером и лидером в очередной волне мобильной революции, а также будет постоянно создавать новые ценности для своих пользователей. Мы хотим, чтобы наши потребители во всем мире наслаждались жизнью и действительно считали бренд Huawei самым любимым".

Продукты и услуги компании HUAWEI доступны более чем в 170 странах мира и используются одной третью населения планеты. В Казахстане компания работает с 1998 года и сегодня представлена тремя бизнес-группами: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer занимается производством смартфонов, планшетов, ноутбуков, носимых устройств и аксессуаров, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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