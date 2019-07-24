Инновационные кондиционеры от LG Electronics создадут комфорт в жаркие летние дни

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - LG DUALCOOL - быстрое охлаждение при низком уровне шума

В городе жаркое лето - это время, когда хочется больше времени проводить в комфорте и прохладе. Выбор и установка кондиционера как никогда актуальны, и не менее важно гармонично вписать внутренний блок в интерьер. Современные модели сплит-систем LG Electronics (LG) разрабатываются таким образом, чтобы отлично смотреться в любом помещении.

LG DUALCOOL - новое поколение бесшумных кондиционеров, прекрасное решение для Вашего стильного пространства - от гостиницы и спальни, до небольшого магазина или ресторана. Его мощности достаточно для поддержания нужной температуры в комнате площадью до 50 квадратных метров.

Когда нужно быстро создать комфортную температуру дома, достаточно включить кондиционер LG DUALCOOL. Благодаря технологии Jet Cool он сделает это за несколько мгновений! И результат чувствуется сразу. Работа кондиционера LG DUALCOOL. практически бесшумна. И даже если ночью Вам станет жарко, Вы сможете быстро охладить спальню, не потревожив ничей сон.

В LG DUALCOOL установлен инверторный двухроторный компрессор. Такая конструкция способствует значительному сокращению уровня шума от наружного блока, обеспечивает очень плавную регулировку мощности, благодаря чему максимально точно поддерживается температура и сокращается потребление электроэнергии на 20-40%. Компания LG предоставляет гарантию на компрессор в 10 лет.

Следует отметить уникальную систему самоочистки внутренних элементов внутреннего блока. После завершения работы в режиме охлаждения, производится удаление конденсировавшейся влаги, а бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы уничтожаются при помощи технологии Plasmaster.

Кроме того, кондиционер LG DUALCOOL обладает возможностью умной диагностики, которая позволяет проверять настройки и неполадки кондиционера через смартфон. Вы легко можете отслеживать энергопотребление кондиционера в реальном времени.

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