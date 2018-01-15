Иностранных инвесторов пригласили к участию в аукционах ВИЭ в Казахстане

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев призвал иностранных инвесторов принять участие в аукционах возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, которые впервые пройдут в текущем году, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе Минэнерго, 13-14 января в Абу-Даби (ОАЭ) казахстанская делегация во главе с Бозумбаевым принимает участие в работе VIII сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В первый день работы Ассамблеи министр выступил с речью на пленарном заседании. Он отметил, что Казахстан находится в процессе перехода от одного из ведущих мировых производителей углеводородной энергии к модели "зеленой" экономики. "В стране утверждена Концепция по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике", в рамках которой в целях планомерного развития сектора ВИЭ поставлены цели довести долю ВИЭ в энергобалансе страны с нынешних 1% до 3% в 2020 году, до 10% в 2030 году и до 50% в 2050 году", - сообщил Бозумбаев.

Он отметил, что принятые в 2009 году механизмы поддержки ВИЭ позволили планомерно запустить рынок ВИЭ и реализовать 55 проектов, суммарная мощность которых составляет 335,7 мегаватт.

"Начиная с этого года, мы планируем провести первые аукционы ВИЭ на суммарную установленную мощность 1 гигаватт. Пользуясь случаем, я приглашаю инвесторов, фонды и финансовые институты принять участие в аукционах ВИЭ в Казахстане. Со своей стороны, хочу заверить, что Министерство энергетики Казахстана обеспечит прозрачный беспристрастный процесс выбора победителей аукционов, а также окажет всестороннюю поддержку победителям как на этапе заключения PPA контракта, так и на всех этапах реализации проектов", - подчеркнул министр.

В пресс-службе Минэнерго также проинформировали, что на полях мероприятия между МЭ РК, Европейским банком реконструкции и развития и французской "URBASOLAR" подписано Соглашение по поддержке проекта "Задария" по строительству солнечной электростанции (СЭС) в городе Арыси Южно-Казахстанской области.

Новая СЭС "Задария" добавит 14 мегаватт мощности по выработке солнечной энергии в энергобаланс Казахстана, в результате чего общая установленная мощность действующих и планируемых к вводу генераторов возобновляемой энергетики должна достигнуть 365 мегаватт.

На строительство СЭС близ Шымкента ЕБРР предоставит кредит в размере до $8,8 млн, а Фонд чистых технологий выделит льготное финансирование в размере до $3,9 млн. Реализацией проекта будет заниматься специальная проектная компания - ТОО "KazGreenTekSolar".

Сегодня, 15 января, казахстанская делегация примет участие в церемонии открытия XI Всемирного саммита "Энергия будущего" и награждения Международной премией "Zayed Future Energy Prize", в рамках которого будут посещены международная выставка и казахстанский павильон.

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