Инверторный мотор с прямым приводом LG Direct Drive - гарантия надежности и долговечности стиральных машин

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Забудьте о шуме и вибрации даже в режиме отжима, передает Kazakhstan Today.

Низкое энергопотребление, тихий и надежный двигатель, минимальный уровень вибрации и безупречное качество стирки делают стиральные машины LG Electronics (LG) настоящими фаворитами покупателей.

Основа успеха - барабан с прямым приводом LG Direct Drive, который позволяет навсегда забыть о шуме и вибрации даже в режиме отжима. Освобождённый от ремня и шкива, прямой инверторный привод LG значительно увеличивает эффективность двигателя, сокращая потребление энергии и одновременно повышая износостойкость, что делает его менее восприимчивым к поломкам.

Этот революционный привод является основой технологии 6 Motion Direct Drive в стиральных машинах LG, использующей комбинацию из шести различных движений, которые в совокупности обеспечивают ряд специальных циклов стирки.

Гибкость и адаптивность инверторного привода LG делает его идеальным выбором среди стиральных машин, которые могут обрабатывать широкий ассортимент тканей. Исключительная функциональность и безупречная надежность стиральных машин LG позволили компании установить гарантийный срок эксплуатации мотора до 10 лет.

Технологии LG не стоят на месте. AI DD - новое поколение стиральных машин с Искусственным Интеллектом производят самостоятельную оценку веса белья и типа загрязнений, затем на основе собранной информации предлагает пользователю конкретную программу. Правильно подобранный режим позволяет бережно отстирать белье, не повреждая ткань.

Благодаря подобным инновациям компания LG - пожалуй, один из мировых лидеров на рынке стиральных машин.

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