Юные робототехники из Казахстана стали призёрами международного первенства в Москве

Москва. 11 июня. Kazakhstan Today - Юные инженеры из Казахстана стали призёрами международного первенства по робототехнике LEAS Russia& Kazakhstan EV3 roboticschallenge, состоявшегося в июне текущего года Москве, передает Kazakhstan Today.
"Очередным триумфом казахстанских вундеркиндов ознаменовался гранд-финал соревнований по робототехнике LEAS (LEGOEducationAfterschoolPrograms) Russia& Kazakhstan EV3 roboticschallenge, проходивший в первые дни лета на площадке детского образовательно-развлекательного проекта KidsCity ("Детский город профессий") в столице России. Пять звёзд Казахстана - Румейса Варол, Толеутай Касенов, Кирилл Табачников, Имран Мухаммади Валерия Примаченко - успешно справились со сложными заданиями по сборке и программированию автономных роботов, функции которых заключались в поиске, сборе и утилизации крупного космического мусора на опорных орбитах Земли", - сообщается в распространенном сообщении.
Отмечается также, что в напряжённой борьбе за титул лучших роботоконструкторов, которая стала захватывающей кульминацией трёх месяцев интенсивной подготовки, достойно выступили школьники из Перми, Екатеринбурга, Железнодорожного и Красногорска. Конкурс проходил под девизом "Очистим околоземное космическое пространство вместе!" в двух возрастных категориях: младшей (до десяти лет) и старшей (после десяти лет).
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