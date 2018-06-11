Юные робототехники из Казахстана стали призёрами международного первенства в Москве

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Юные робототехники из Казахстана стали призёрами международного первенства в Москве11.06.2018
  • Фото: www.inform.kz
Технологии  13:57
Москва. 11 июня. Kazakhstan Today - Юные инженеры из Казахстана стали призёрами международного первенства по робототехнике LEAS Russia& Kazakhstan EV3 roboticschallenge, состоявшегося в июне текущего года Москве, передает Kazakhstan Today.

"Очередным триумфом казахстанских вундеркиндов ознаменовался гранд-финал соревнований по робототехнике LEAS (LEGOEducationAfterschoolPrograms) Russia& Kazakhstan EV3 roboticschallenge, проходивший в первые дни лета на площадке детского образовательно-развлекательного проекта KidsCity ("Детский город профессий") в столице России. Пять звёзд Казахстана - Румейса Варол, Толеутай Касенов, Кирилл Табачников, Имран Мухаммади Валерия Примаченко - успешно справились со сложными заданиями по сборке и программированию автономных роботов, функции которых заключались в поиске, сборе и утилизации крупного космического мусора на опорных орбитах Земли", - сообщается в распространенном сообщении.

Отмечается также, что в напряжённой борьбе за титул лучших роботоконструкторов, которая стала захватывающей кульминацией трёх месяцев интенсивной подготовки, достойно выступили школьники из Перми, Екатеринбурга, Железнодорожного и Красногорска. Конкурс проходил под девизом "Очистим околоземное космическое пространство вместе!" в двух возрастных категориях: младшей (до десяти лет) и старшей (после десяти лет).
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