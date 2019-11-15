Карагандинские специалисты разработали мультимедийные инструменты для обучения казахскому языку

Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области преподавателей казахского языка учат использовать в работе мультимедийные инструменты, передает Kazakhstan Today.

В Доме Дружбы в Караганде проходит республиканский методический семинар, в котором участвуют педагоги и руководители управлений по развитию языков из 15 регионов страны. Они обсуждают использование цифровых, мультимедийных технологий в обучении казахскому языку, а также возможности цифровизации при переходе на латинскую графику, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Мероприятие проходит в рамках программы "Рухани жангыру". Семинар организовало управление по развитию языков Карагандинской области.

Наши специалисты разработали учебно-методический комплекс "Сарыарка-2" для изучения казахского языка. Сегодня это пособие используют многие казахстанцы. Наши коллеги из других регионов захотели побольше узнать об этом комплексе. Поэтому мы решили провести такой семинар", - рассказала руководитель управления по развитию языков Карагандинской области Гулнараим Кантарбекова.

Как отметила участница из Актобе Гулайым Тельманкызы, её коллеги из Карагандинского региона используют в своей работе новые современные технологии. К примеру, уже в течение трёх лет сотрудники многих организаций и учреждений изучают язык в онлайн-режиме.

"У вас есть несколько очень хороших проектов. И мы сегодня собрались, чтобы ознакомиться с ними. В Карагандинской области активно используют для обучения онлайн-ресурсы. Здесь есть множество нововведений, и они интересны всем. Мы также поделимся своим опытом. Если работать вместе, то можно достичь хороших результатов", - подчеркнула руководитель управления по развитию языков города Актобе Гулайым Тельманкызы.

По информации пресс-службы, на семинаре спикеры рассказывают о современных способах освоения лексического минимума, о том, как создавать интерактивные видео и использовать онлайн-сервис Thinglink для интерактивных плакатов.

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