Карагандинцы стали чаще получать госуслуги в электронном формате

Караганда. 19 апреля. Kazakhstan Today - У карагандинцев набирает популярность портал электронного правительства. За три года в области выдано более 880 тысяч электронных цифровых подписей, передает Kazakhstan Today.

О новых тенденциях в сфере государственных услуг рассказал заместитель директора областного филиала "Правительства для граждан" Айдар Амантаев на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций.

За три года работы филиала Государственной корпорации "Правительство для граждан" оказано около 8,5 млн государственных услуг. С каждым годом уменьшается получение услуг традиционным способом. Жители области стали чаще пользоваться порталом электронного правительства. Сегодня на egov доступно 67% всех госуслуг", - отметил спикер.

На портале электронного правительства получают не только е-справки. Например, в электронном формате стала доступна услуга перерегистрации автомобиля.

Ходить в ЦОН уже становится не модно. Многие получают услуги через Telegram-бот и мобильное приложение mgov. С начала года появилась возможность получать справки из психоневрологического, наркологического и противотуберкулёзного диспансеров через Telegram-бот. Это очень удобно и экономит время. Достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан", - добавил Айдар Амантаев.

Для удобства жителей отдалённых посёлков и аулов организованы мобильные центры обслуживания населения. Они курсируют по области, чтобы облегчить в глубинке получение госуслуг. За три года мобильные ЦОНы оказали сельчанам более 96 тысяч госуслуг.

Госкорпорация "Правительство для граждан" была создана три года назад путём слияния 4 РГП: Центра обслуживания населения, Центра по недвижимости, Научно-производственного центра земельного кадастра и Государственного центра по выплате пенсий. В настоящее время в Карагандинской области функционирует 31 фронт-офис госкорпорации.

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