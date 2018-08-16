Казахстан и Китай будут проводить совместные исследования в области разведки и добычи угольного метана

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Делегации Satbayev University и компании "АрселорМиттал Темиртау" по приглашению China Coal Technology & Engineering Group (CCTEG) посетили Китай, где стороны подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое открывает новую страницу в промышленной добыче метана в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В рамках подписанного Соглашения, CCTEG и Satbayev University будут проводить совместные исследования в области разведки и добычи угольного метана, реализации инвестиционных проектов в области переработки и сжижения (LNG), компримирования (CNG) газа, вести подготовку профессиональных кадров, магистрантов и докторантов.

"Это очень важное для нашей страны соглашение. Казахстан обладает большими залежами метана, технология добычи которого достаточно сложна. Поэтому сложилось мнение, что добывать метан и зарабатывать на метане - это так же маловероятно, как научная фантастика. Теперь, благодаря этому соглашению, мы получаем не только доступ к лучшим технологиям Китая по добыче метана, но и программу по обучению наших инженеров", - сказал управляющий директор Satbayev University Чингиз Черниязданов.

В рамках визита была проведена презентация реализованных проектов по разведке и добыче угольного метана. Инженеры Satbayev University ознакомились с китайскими технологиями, используемыми в строительстве и интенсификации скважин для добычи угольного метана. В рамках Соглашения была также достигнута договоренность о запуске программы обучения на предприятиях Coal Technology & Engineering Group казахстанских инженеров, сообщает пресс-служба университета.

Coal Technology & Engineering Group - национальная китайская корпорация, занимающая ведущее положение в угольной промышленности Китая. В корпорации работает более 30 000 сотрудников, совокупный доход за 2017 год составил более $6 млрд. По представленным CCTEG данным, добыча угольного метана в Китае в настоящее время достигла около 17 миллиардов кубических метров в год.

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