Казахстан и Россия заключили соглашение о совместных космических программах

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МОСКВА. 21 ИЮЛЯ - Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского проявил интерес к разработкам казахстанских компаний, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках МАКС-2021 состоялись переговоры руководства ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" с руководством института, результатом которых стало подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ЦАГИ и ТОО "КАИ". Среди направлений совместной деятельности - участие в исследовательских проектах, разработках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летных тренажеров с использованием научно-испытательной базы ФГУП "ЦАГИ", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Национальная компания "Kazakhstan Gharysh Sapary" заключила соглашение с Центром авиационной науки о совместных российско-казахстанских программах в области космоса. В продолжение взаимодействия, начатого в ходе визита делегации ФГУП "ЦАГИ" в Казахстан в апреле этого года, cостоялись переговоры министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с руководством известного института.

Партнерские отношения с Казахстаном на настоящий момент являются одним из ключевых направлений международного взаимодействия России. В эту работу активно включается ЦАГИ, находя все новые возможности сотрудничества в сфере авиационно-космической науки и техники", - подчеркнул генеральный директор ФГУП "ЦАГИ", член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Напомним, Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 работает в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Впервые по приглашению российской стороны Казахстан выступает в качестве страны-партнера знаменитого на весь мир выставочного мероприятия в области аэрокосмической промышленности. Площадь казахстанского павильона составляет 750 квадратных метров. Свою продукцию представили 11 предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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