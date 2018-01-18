Казахстан и США подписали документы о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В ходе рабочего визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки подписан ряд документов о сотрудничестве в области космической деятельности, передает Kazakhstan Today.

В частности, подписано Письмо о намерениях между Аэрокосмическим комитетом Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК и Геологической службой США Департамента внутренних ресурсов США (USGS), направленное на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли и развитие инфраструктуры пространственных данных, проинформировали в пресс-службе МОАП.

В ведомстве добавили, что USGS участвует в Казахстане в проекте по мониторингу состояния водных ресурсов Или-Балхашского региона. При участии USGS организован прием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со спутника LandSat - 7,8 на наземный комплекс в Астане. Также Геослужба США участвует в мониторинге катастроф и чрезвычайных ситуаций в рамках Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

Также подписан Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" МОАП РК и компанией Hexagon Geospatial - ведущим мировым поставщиком информационных технологий, применяющихся для повышения качества и производительности геоинформационных систем. Целью этого документа является организация совместной деятельности в области современных геопространственных информационных технологий и программных средств для повышения эффективности казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

ТОО "Галам" и компания iDirect, являющаяся мировым лидером в области наземной инфраструктуры спутниковой связи, также заключили Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие сторон при создании систем спутниковой связи различного назначения, а также других продуктов и услуг, представляющих взаимный интерес.

Помимо этого, по данным МОАП, руководство "Казакстан Гарыш Сапары" встретилось с представителями компании ESRI. В ходе переговоров обсуждались возможности использования серверной платформы ESRI в рамках космического мониторинга Республики Казахстан, а также вопросы, связанные с реализацией космических снимков системы ДЗЗ РК.

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