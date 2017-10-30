Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Казахстан находится на 23-м групповом месте из 29 в рейтинге кибербезопасности, передает Kazakhstan Today.

"Согласно рейтингу Глобального индекса кибербезопасности, Казахстан находится на 23-м групповом месте из 29 групп стран наряду с Белоруссией, Словенией и Арменией. Концепция "Киберщит" принята и расписаны планы её реализации до 2022 года. Предусматривается изменение законодательства, увеличение количества специалистов по информационной безопасности и улучшения взаимодействие между промышленностью и наукой", - сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

По информации ведомства, в Астане прошло заседание по проблемам кибербезопасности с участием представителей государственных органов, специалистов в отрасли и представителей крупных IT-компаний.

Как отметил в ходе заседания председатель Казахстанской ассоциации информационной безопасности Виктор Покусов, в данное время необходимо повышать уровень осведомленности граждан о ценности информации. "Согласно проведенным исследованиям, 95% всех инцидентов проходит по вине пользователей", - отметил он.

Ассоциация намерена улучшить подготовку специалистов путем разработки обучающих программ и сертификации профессионалов.

В пресс-службе также сообщили, что компании-поставщики представили зарубежную продукцию по информационной безопасности в целях адаптации своих решений. При этом следует отметить, что в Казахстане имеются и местные производители программ по кибербезопасности, однако все задачи невозможно ими покрыть. Например, в России, где идет процесс импортозамещения, только около 10% от потребности охватывают местные производители.

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