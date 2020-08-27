Казахстанская лаборатория первой в Центральной Азии аккредитована по новому международному стандарту

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today -26 августа 2020 года в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева состоялось торжественное вручение международных сертификатов ISO 35001 "Менеджмент биорисков для лабораторий", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, Центральная референтная лаборатория ННЦООИ теперь является первой лабораторией в Центральной Азии и одной из первых в мире, аккредитованной по новому международному стандарту управления лабораторными биологическими рисками, который определяет требования и рекомендации для лабораторий, работающих с опасными биологическими агентами и материалами, в целях контроля и снижения любых рисков, связанных с их хранением и использованием.

Аккредитация по сертификату ISO 35001 в очередной раз показала высокий профессионализм сотрудников ЦРЛ всех трех министерств, представленных в ней (Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства) в области управления биологическими и иными рисками, что означает высокую безопасность проводимых исследований, признанную на международном уровне.

В ведомстве отметили, что ЦРЛ одной из первых приступила к изучению и внедрению новой системы контроля биологических рисков, описанных стандартом.

Аккредитация ЦРЛ по этому международному стандарту способствует повышению как региональной, так и глобальной биологической безопасности", - сообщили в Минздраве.

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