Казахстанские ученые разрабатывают боевого робота

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Казахстанские ученые разрабатывают боевого робота24.04.2017
Технологии  11:20

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - В военно-научном центре Национального университета обороны имени Первого Президента РК - Лидера Нации разрабатывают боевого робота, сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков на правительственном часе в мажилисе, передает корреспондент агентства.

По словам министра, первым проектом центра стал опытный образец беспилотного летательного аппарата.

"Я его посмотрел и дал команду для того, чтобы провели войсковые испытания. То есть фактически они уже могут что-то производить. Сейчас они работают над проектом боевого робота", - проинформировал Жасузаков.
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