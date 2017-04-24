Казахстанские ученые разрабатывают боевого робота

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - В военно-научном центре Национального университета обороны имени Первого Президента РК - Лидера Нации разрабатывают боевого робота, сообщил министр обороны РК Сакен Жасузаков на правительственном часе в мажилисе, передает корреспондент агентства.
По словам министра, первым проектом центра стал опытный образец беспилотного летательного аппарата.
"Я его посмотрел и дал команду для того, чтобы провели войсковые испытания. То есть фактически они уже могут что-то производить. Сейчас они работают над проектом боевого робота", - проинформировал Жасузаков.
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