Казахстанские ученые разработали технологию получения диоксида кремния из рисовой шелухи

БАЙКОНУР. 27 ДЕКАБРЯ - 27 декабря в 19:10:37.088 по времени Алматы с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для 2021 года этот старт стал 24 пуском российских космических ракет и 14 - с Байконура, сообщает пресс-служба Роскосмоса

Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут поочередно отделяться от российского "разгонника". Двигатели ракеты-носителя также отработали в штатном режиме.

С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Этот старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb, третьим с Байконура в 2021 году и пятым с данного космодрома в целом. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem.