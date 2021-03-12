Казахстанский провайдер подвергся DDoS-атакам

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - 10 марта один из крупнейших хостинг-провайдеров в Казахстане PS.kz подвергся DDoS-атакам, передает Kazakhstan Today.

В 11.30 началась DDoS-атака на одного из наших клиентов. Это вполне обычное для нас явление, но в этот раз из-за атаки произошел сбой на оборудовании в ядре нашей сети. Из-за этого сбоя диагностические и восстановительные работы затянулись и были завершены только в 12.30. Сбой затронул около половины наших клиентов", - сообщил генеральный директор Интернет-компании PS Никита Красулин.

Напомним, вчера казахстанцы пожаловались на проблемы с Интернетом, наблюдались проблемы с доступом на многие сайты.

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