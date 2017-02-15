Казахстанское приложение Mgov награжден премией The World Government Summit

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Казахстанское приложение Mgov награжден премией The World Government Summit14.02.2017
Технологии  19:08

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - На Международном правительственном саммите The World Government Summit, который проходит в эти дни в Дубае, казахстанская делегация во главе с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым награждена премией First World Govtechineers Race-2017 за разработку и внедрение мобильного приложения Egov - mgov. Награду Абаеву вручил эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций РК.

По информации пресс-службы, мобильное приложение Egov.kz, запущено в конце 2014 года, и за такой короткий период успело зарекомендовать себя и доказать свою эффективность, отметили организаторы саммита, передает Kazakhstan Today.

"Это заслуженная награда и плюс это является стимулом для развития этой отрасли в дальнейшем", - отметил после награждения Абаев.

Как уточнили в пресс-службе, мобильное приложение Egov.kz реализовано на трех платформах (Android, iOS, Windows Phone). На сегодняшний день в нем доступно 86 услуг. Целью его является создание платформы мобильного правительства для оказания населению услуг посредством мобильной связи.

Приложение доступно для пользователей, обладающих смартфонами. Скачать приложение возможно в онлайн-магазинах Google Play и App store, Microsoft Store. Количество зарегистрированных пользователей mgov по состоянию на конец 2016 года составило 1 636 937.
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