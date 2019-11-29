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Казахстанцы одержали победу в мировом финале Global IT Challenge в Южной Корее

28.11.2019, 18:30 7480
Пусан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Уникальный проект организован LG Electronics и RI Korea для молодежи с особыми потребностями, передает Kazakhstan Today. 
 
Компания LG Electronics (LG) поздравляет казахстанцев Исаака Мустопуло с главной наградой "Best Award" и Илью Щербакова с наградой "Excellence Award" в соревновании "eLifeMap Challenge" международного конкурса Global IT Challenge 2019 в сфере информационных технологий для детей с особыми потребностями, который состоялся 26-28 ноября в южнокорейском городе Пусан. В этом году в ежегодном проекте LG приняли участие 300 конкурсантов из 20 стран.
 

Я в душе верил в свою победу. Без первого места не вернулся бы!" - не скрывает радости Исаак Мустопуло. "Спасибо компании LG за возможность участвовать в таком масштабном конкурсе. Это, безусловно, вдохновляет меня двигаться дальше к своей цели", - поделился Илья Щербаков. 

 
Вместе с Исааком и Ильей из Казахстана в Южную Корею отправились сильнейшие финалисты, показавшие наиболее высокие результаты на отборочных соревнованиях в городе Алматы - это талантливые ребята: Наиль Ермуханбет и Абдулхаким Мактабеков, к которым присоединились финалисты из Кыргызстана: Сабина Алыбекова, Азамат Кочкорбаев, Айдана Ниазалиева и Тилеген Рахатбеков.
 
LG предоставила всем им возможность в течение четырех месяцев пройти подготовку к финалу по визуальному программированию Scratch и владению компьютерными программами на базе профессорского состава Международного университета информационных технологий, в городе Алматы.
 
Ежегодно, начиная с 2011 года, Global IT Challenge проводится среди молодёжи с особыми потребностями и направлен на создание условий в поддержку талантливых личностей в IT-сфере, привлечение внимания к проблемам молодежи с ограниченными возможностями. 
 

Чудеса случаются! Эта победа, несомненно, стала ярким подтверждением упорства, активной жизненной позиции и трудолюбия. Желаем Исааку, Илье и всем финалистам стремиться к большему, всегда быть удачливыми и успешными! Участвовать в ежегодном проекте Global IT Challenge могут ребята от 13 до 22 лет с особыми потребностями. Следите за новостями на официальном сайте и на страницах социальных сетей LG", - говорит Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.

 

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