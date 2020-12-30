Казахтелеком запустил приложение для медицинских онлайн-консультаций

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - АО "Казахтелеком" совместно с российской компанией Imedicus разработал мобильное приложение для медицинских онлайн-консультаций mobi Doctor, передает Kazakhstan Today.

Установив программу на телефон, казахстанцы могут получать рекомендации дежурного врача-терапевта или педиатра в любое время дня и ночи, без выходных и в любой точке мира, рассказали в пресс-службе Казахтелекома.

В компании отметили, что главное преимущество приложения mobi Doctor - доступность, поскольку для использования сервиса нужен только телефон и интернет. Сервис дает возможность получения качественной медицинской помощи в отдаленных сельских населенных пунктах.

Возможность получить консультацию врача не когда-нибудь в течение дня, а именно: в удобное и необходимое пациенту время была востребована всегда, однако сейчас это актуально как никогда. Пандемия показала, что проблема получения качественной и своевременной медицинской помощи становится в буквальном смысле вопросом жизни или смерти", - рассказал управляющий директор по продажам дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Ринат Джексенов.

Пока казахстанцам в mobi Doctor доступна консультация квалифицированных врачей ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга, однако в настоящее время ведутся переговоры с лучшими казахстанскими врачами для предоставления услуг на казахском языке.

В приложении врач может выходить на связь в течение нескольких минут в формате чата, аудио- или видеозвонка. После беседы в личном кабинете создается виртуальная медкарта, куда можно загрузить назначения своего лечащего врача, лабораторные анализы, рентген-снимки, компьютерную томографию. Таким образом, пользователи могут "расшифровать" анализы, обратиться за "вторым мнением" по ранее поставленному диагнозу, получить письменные рекомендации врача по лекарствам, скорректировать план лечения и многое другое", - пояснили в компании.

Для использования mobi Doctor необходимо выбрать подходящий для себя и своей семьи тариф, в зависимости от запросов.

Стоимость сервиса демократичная и начинается от 300 тенге в месяц", - добавили в Казахтелеком, отметив, что все данные пользователя будут находиться под надежной защитой и являться конфиденциальными.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства