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Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс

27.06.2021 5617
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Китайское национальное космическое управление (CNSA) в честь столетнего юбилея Коммунистической партии показало видео с посадкой аппарата "Чжужун" на Марсе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На кадрах видно раскрытие парашюта и передвижение марсохода по поверхности планеты.
 
Китайская миссия "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 15 мая, начав исследование планеты.
 
Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей, подчеркивает РИА Новости.

 

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