Китай первым вывел на орбиту спутник 6G

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Китай запустил в космос первый в мире тестовый спутник сети 6G. Он должен продемонстрировать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения, передает Kazakhstan Today.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Спутник, также известный как Tinyan 05, создала компания Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology. совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий, а также компаний Beijing Weinaxingkong Technology. Его основной целью является дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых фокусируется спутник, - это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве, а также другие отрасли, нуждающиеся в аналогичных услугах. Кроме того, Tinyan 05 будет тестировать терагерцевые коммуникационные нагрузки. Спутник весит 70 килограммов и оборудован аппаратурой, необходимой для испытаний терагерцевой связи. Кроме того, он станет глобальной платформой для космического применения нового стандарта связи, пишет 3DNews





Связь в терагерцевом диапазоне имеет массу преимуществ, среди которых высокие скорости передачи данных и простота интеграции. Это одна из ключевых технологий сотовой связи шестого поколения, которая имеет огромные перспективы в области наземных и космических коммуникаций.





Профессор Сюй Яншэн (Xu Yangsheng) заявил, что Tinyan 05 является первым в мире испытательным спутником 6G. Он знаменует собой прорыв в освоении технологий космической связи терагерцевого диапазона в аэрокосмической отрасли Китая.

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