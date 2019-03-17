Китайские стандарты в строительстве мостов выходят в мир

Пекин. 16 марта. Kazakhstan Today - В 2018 году официально началось движение по мосту Сянган - Чжухай - Аомэнь протяженностью в 55 километров. Это событие привлекло внимание всего мира, передает Kazakhstan Today.

Мост Сянган - Чжухай - Аомэнь представил собой высококачественный образец для сферы инфраструктурного строительства, более того, во многих отраслях применяются китайские стандарты", - такое мнение высказал член ВК НПКСК, главный инженер Бюро по управлению мостом Сянган - Чжухай - Аомэнь Су Цюанькэ.

По его словам, для достижения передового качества в строительстве моста Сянган - Чжухай - Аомэнь использовалась серия технологических стандартов, которые были прописаны в 61 книге.





Сложив все книги вместе, материал составляет более метра в толщину", - отметил он.

Как пишет газета "Жэньминь жибао", значительным достижением в строительстве моста Сянган - Чжухай - Аомэнь является экспорт китайских технологий и стандартов. Су Цюанькэ заявил, что работники организации, которая отвечает за строительство 18-километрового тоннеля через пролив Ферман-Бельт от Дании до Германии, уже несколько раз приезжали в Китай для изучения опыта. Бюро по вопросам управления мостом через Чесапикский залив в американском штате Вирджиния в 70-тые годы прошлого столетия построило мост, в настоящее время готовится к строительству другого моста рядом с первым. Работники управления отметили, что бывшие технологии строительства уже устарели, они намерены обменяться опытом с китайскими коллегами.

По словам Су Цюанькэ, Германия, Сербия и Норвегия также поручили китайским предприятиям оказать содействие в строительстве стальных трансморских мостов в своих странах, полностью применяя китайский материал и технологии. Главный инженер подчеркнул, что заказы не прекращаются.

Ключевое оборудование и материал, использованные для строительства моста Сянган - Чжухай - Аомэнь, были произведены в Китае, технологические стандарты также китайские. Он испытывает чувство гордости за то, что даже Международная тоннельная ассоциация связалась с ним и выразила надежду на превращение отдельных технологических стандартов Китая в международные нормы. По мнению Су Цюанькэ, в будущем в мире появится больше мостов, созданных с привлечением китайских стандартов.

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