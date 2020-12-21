КНБ об итогах киберучения в Нур-Султане: задержали двух "киберджихадистов"

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана подвел итоги учения "Кибербезопасность Нур-Султан - 2020", передает Kazakhstan Today.
В период с 6 по 12 декабря КНБ совместно с МЦРИАП проведены учения "Кибербезопасность Нур-Султан - 2020", направленные на проверку эффективности технических систем "Киберщита Казахстана", а также определение уровня готовности ответственных государственных органов и организаций к реагированию на инциденты информационной безопасности. По результатам учений получен уникальный опыт в масштабе региона по противодействию информационным и кибератакам в отношении цифровой информационно-коммуникационной инфраструктуры страны, выявлены проблемные вопросы в обеспечении информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе КНБ.
В ведомстве уточнили, что в рамках расследования кибератак на инфраструктуру государственных органов и критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры (КВОИКИ) развернут оперативный штаб, сформированы соответствующие группы, которыми проведен комплекс мероприятий, направленный на розыск условных нарушителей и формирование доказательной базы киберпреступлений.
Проведены мероприятия по задержанию двух "киберджихадистов", с фиксацией следов противоправной деятельности. Ход задержания, обыска, сбора вещественных доказательств и допроса условных нарушителей сопровождался фото-, видеофиксацией для подготовки материалов в СМИ и учебного видеофильма", - информирует пресс-служба КНБ.
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