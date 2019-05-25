Команда ГТС КНБ стала третьей по итогам кибербитвы The Standoff

Москва. 24 мая. Kazakhstan Today - 21-22 мая 2019 года в Москве состоялся международный форум по практической безопасности "Positive Hack Days", в котором приняли участие сотрудники РГП "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

Positive Hack Days - это уникальное международное событие, на котором поднимаются самые актуальные вопросы информационной безопасности. Два дня в режиме нон-стоп хакеры, ИБ-эксперты и разработчики, представители бизнеса и государства, ученые и журналисты обсуждали реальные киберугрозы и способы противодействия им. "PHDays9" в этом году был посвящен теме "Взлом константы".

Параллельно с деловой частью форума прошла масштабная программа и хакерское соревнование года - 30-часовая кибербитва The Standoff.

Два дня подряд самозабвенно боролись между собой участники, разделенные на команды "хакеров", "защитников" и команды SOC (экспертные центры безопасности). Формат соревнований максимально приближен к реальности, где целью игры являлось показать на практике реальные угрозы информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе ГТС.

Команда РГП "ГТС" впервые принимала участие в кибербитве. В обязанности защитников входило обеспечение безопасности офисов города City F. Команде был вверен офисный сегмент страховой компании Behealthy совместно с SOC ACRC (Angara Profeccional Assistance, Россия). Команда в качестве защитников ловко преодолевала все потенциальные проблемы и угрозы безопасности и удерживала лидирующую позицию на протяжении 29 часов.

"По сценарию организаторов анонимный источник скомпрометировал доменные учетные записи рядовых пользователей компании Behealthy и продал их на "чёрном" рынке. Команда атакующих воспользовалась ими для успешного прорыва периметра офиса Behealthy, после чего им удалось повысить привилегии и в дальнейшем получить доступ к учетной записи доменного администратора. Аналитикам ACRC не удалось выявить атаку вовремя, вследствие чего защитникам команде РГП "ГТС" были начислены штрафные баллы", - рассказал капитан команды Даурен Молдахметов.

По итогам кибербитвы TheStandoff команда защитников РГП "ГТС" показала отличные результаты и подтвердила высокую квалификацию, заняв почетное третье место.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства