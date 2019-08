Конкурс Huawei ICT предоставляет возможность проявить себя молодым талантам в IT индустрии

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - ИКТ конкурс компании Huawei становится отличным примером для многих международных гигантов на рынке, демонстрируя таким образом поддержку молодых талантов по всему миру и помощь в развитии их знаний и навыков в IT-индустрии, передает Kazakhstan Today.

Это уже четвертый конкурс Huawei ICT, включающий в себя как тур по практическим навыкам, так и состязание по направлению инноваций. С июня прошлого года в конкурсе приняли участие более 100 000 студентов из более чем 1600 колледжей и университетов в 61 стране мира. В этом году в финале в общей сложности было зарегистрировано 49 команд из 30 стран.

26 мая 2019 года мировой финал конкурса компании Huawei в сфере ИКТ 2018-2019 в рамках темы "Connection, Glory, Future" успешно завершился в кампусе Huawei Songshan Lake. Сборная Малайзии и сборная Алжира заняли первое место в практической части конкурса Network Track. Команда Перу и команда университета электронных технологий из города Гуйлинь заняли первое место в практической части конкурса Cloud Track, а команда Шанхайского университета Цзяо Тонг под названием "I'm an Expert!" выиграла инновационную часть конкурса.

Поиск, поддержка и развитие молодых талантов являются основой нашей стратегии. Именно одаренные молодые специалисты с новым взглядом на мир и инновационные технологии способствуют развитию IT отрасли. За последние 30 лет мы приложили много усилий для подготовки специалистов в области ИКТ - мы объединяемся с учебными заведениями, отраслевыми ассоциациями и партнерами, чтобы создать платформу для развития талантов в этой сфере", - отметил Ма Юэ, вице-президент Huawei Enterprise BG, президент Huawei EBG Global Sales, президент Huawei EBG Partners & Alliances, выступая на церемонии награждения конкурса.

Конкурс инноваций, в котором участвуют представители известных во всем мире колледжей и университетов, бросает участникам вызов и дает им возможность применять передовые технологии, такие как IoT, Big Data и искусственный интеллект в реальных ситуациях. Все это инициировано с целью развития знаний в области инновационных технологий для молодых талантов. ИКТ конкурс - это отличная площадка, где одаренные студенты могут получить возможность учиться в лучших университетах и колледжах, ведь победителям предлагают полные или частичные стипендии университета науки и техники Хуачжун, Северо-Восточного университета, Пекинского технологического университета и Южного университета науки и техники, а также возможность международного обучения в бизнес-школе Хенли Университета Рединга в Великобритании.

Еще одна цель ежегодного конкурса ИКТ - это привлечение к участию в программе новых академий ИКТ, правительственных организаций, отраслевых учреждений, партнеров по обучению и промышленных предприятий. Компания Huawei планирует подготовить более 700 000 специалистов в области ИКТ к 2023 году для развития цифровой трансформации в каждой отрасли и создания диджитал мира с еще более упрощенным доступом к нему для каждого человека, дома, организации.

В октябре 2018 года на национальном этапе конкурса в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019" были определены три победителя. Весной этого года они получили возможность представлять Казахстан на международном конкурсе Huawei ICT 2018-2019, который прошел в городе Шеньчжень. Среди них были два студента Казахского Национального университета им. аль-Фараби Хорлан Шындали и Азат Нургалиулы, а также студентка Казахстанско-Британского технического университета Гульдана Кыстаубаева.

Финалисты конкурса не остались без внимания локальных специалистов: Хорлан Шындали прошла в Huawei производственную практику, а Азата Нургалиулы пригласили на работу в компанию. Азат работает на позиции IP инженера в Huawei Technologies Kazakhshtan.

Для нас это большая честь - представлять Казахстан на международном конкурсе Huawei ICT 2018-2019, где принимали участие самые одаренные студенты. Здорово, когда такие известные на весь мир компании с огромным опытом, большими масштабами и возможностями помогают тебе заявить о себе и своих способностях. Тем более, когда ты можешь стать призером конкурса и получить в награду стипендию, чтобы обучаться в признанных университетах. Еще один плюс, что после проведения конкурса у нас появилась реальная возможность стать частью команды. Например, я смогла пройти производственную практику в Huawei и познакомиться с работой компании еще ближе", - комментирует студентка Казахского Национального университета имени аль-Фараби Хорлан Шындали.

В прошлом году в Казахстане начала работу глобальная программа Seeds for the Future ("Ростки Будущего"). Цель программы - поддержать молодые таланты и дать им возможность стать профессиональными и компетентными специалистами на рынке. Одна из инициатив в рамках программы Seeds for the Future - выделение 10 квот студентам ведущих вузов Казахстана - Международного университета информационных технологий и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Вручение прошло в ходе первого Центрально-Азиатского Дня Инноваций компании, проведенного в 2017 году в Астане при участии старшего вице-президента Huawei Эми Лин и директора по общественным связям Huawei по странам Центральной Азии и Кавказа Марко Ксю, которые дают возможность одаренным студентам пройти стажировку по передовым ИКТ технологиям в Китае.

По словам представителей компании Huawei, лидерство на международном рынке по решениям в инфокоммуникационной сфере - это серьезная социальная ответственность. И уделяя особенное внимание своему влиянию на развитие отрасли, компания инвестирует силы и средства на стимулирование интереса молодежи к IT, разрабатывая программы, которые создают благоприятные условия для получения знаний и обмена опытом в разных уголках Земли.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства