Алматы. 11 июля. Kazakhstan Today - Корейские специалисты намерены сделать рекламу в Казахстане интересной для всех с помощью digital-инструментов, передает Kazakhstan Today.

Экспаты и технологичные компании из Южной Кореи вносят значимый вклад в изменения на рекламном рынке Казахстана, где в ближайшие годы усилятся тренды по цифровизации рекламы и маркетинга, сообщили в компании Cheil Kazakhstan.

Не всем нравится реклама, но эта парадигма скоро изменится - вы будете получать от нее удовольствие!" - заявил Убин Ким из Сеула, новый президент алматинского агентства Cheil Kazakhstan.

По информации компании, Cheil Kazakhstan в 2016 году была признана самым креативным агентством в Центральной Азии по версии AdAsia. Компания завоевала высшие награды на престижных международных креативных фестивалях Epica, White Square, КМФР, Идея, Red Jolbors.

Сильная сторона южнокорейского экспата - цифровые технологии, которые он успешно применил в ряде громких проектов, таких как, например, Over The Horizon - фильм о незрячем путешественнике Александре Журавлеве, который делал на своем смартфоне потрясающие фотографии. Охват кампании составил более 50 млн пользователей интернета. Over The Horizon получил 17 наград на фестивалях в СНГ", - рассказали в Cheil Kazakhstan.

Как отметил Убин Ким, в Алматы усиливается роль молодежи, на которую ориентируется большинство брендов. Поэтому, по его мнению, реклама в Казахстане не должна быть скучной.

Мы сфокусируемся на передовых цифровых инструментах, чтобы люди сами с интересом участвовали в кампаниях брендов, становились героями увлекательных историй и, конечно же, получали яркие эмоции", - сказал менеджер из Кореи.

Некоторые проекты агентства Cheil Kazakhstan, победившие на конкурсах мирового и регионального уровня, получили широкое освещение в казахстанских СМИ, среди них: кампания Samsung и GGG - партнерство двух сильных брендов со схожими ценностями и стремлениями, День Земли - социальный принт для Казахского географического общества, посвященный глобальным экологическим проблемам (об этой работе также писали топовые российские ресурсы), Samsung Galaxy Amusement Park - виртуальный парк развлечений, подаривший онлайн-посетителям новые впечатления от видов на 360 градусов на лучших аттракционах Алматы с помощью очков Gear VR.

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