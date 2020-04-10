Кризис обнажил массу проблем в работе государственных информационных ресурсов и электронных услуг - Назарбаева

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что госпрограмма "Цифровой Казахстан" нуждается в пересмотре, передает Kazakhstan Today.

Надо признать, что проверка боем вскрыла массу проблем с функционированием государственных информационных ресурсов и электронных услуг. Это означает, что госпрограмма "Цифровой Казахстан" нуждается в срочном пересмотре с учётом проблем, которые обнажил кризис", - сказала Назарбаева.

Она напомнила, что депутаты не раз говорили о слабой заинтересованности государственной бюрократии в ускоренной работе по цифровизации системы управления и экономики страны, о наведении порядка со статистикой.

Теперь мы все видим, что больше ждать нельзя. Нужно действовать", - заключила спикер.





Напомним, в связи с введением в Казахстане режима чрезвычайного положения многие госуслуги казахстанцам пришлось получать через Интернет. При этом информационные ресурсы и порталы электронных услуг оказались неготовыми к такому огромному наплыву запросов и постоянно выходили из строя.

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