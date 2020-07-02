KZ-CERT и APCER договорились о сотрудничестве

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - РГП "Государственная техническая служба" подписало "Меморандум о взаимопонимании по кибербезопасности" с Азиатско-Тихоокеанской группой быстрого реагирования на компьютерные инциденты (APCERT), передает Kazakhstan Today.

Этот меморандум стал тридцатым копилке Службы KZ-CERT . Основными целями меморандума являются: обмен информацией об угрозах информационной безопасности; совместное реагирование на инциденты информационной безопасности; обмен информацией о распространении вредоносного программного обеспечения; обмен индикаторами компрометации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что совсем недавно Служба KZ-CERT заключила меморандум о взаимопонимании по кибербезопасности с Агентством обмена данными Министерства юстиции Грузии (Группа быстрого реагирования на компьютерные инциденты). Международное сотрудничество в решении подобного рода задач помогло выстроить взаимоотношения с более чем 100 странами мира.

APCERT отвечает за безопасное и надежное киберпространство в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством глобального сотрудничества. Основными целями организации являются укрепление Азиатско-Тихоокеанского регионального и международного сотрудничества в области информационной безопасности, совместная разработка мер по борьбе с крупномасштабными и региональными инцидентами безопасности сети, содействие обмену информацией и технологиями, в том числе информационной безопасности, компьютерных вирусов и вредоносного кода среди своих членов, помощь другим CERTs и CSIRTS в регионе в проведении эффективного и действенного компьютерного реагирования на чрезвычайные ситуации и др. Подробнее о деятельности APCERT можно узнать на интернет-ресурсе APCERT.ORG.

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