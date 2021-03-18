KZ-CERT выявлены новые фишинговые ресурсы, замаскированные под homebank.kz

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО "Государственная техническая служба" совместно с АО "Народный банк Казахстана" выявил новые фишинговые ресурсы, замаскированные под интернет-ресурс homebank.kz, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба АО "Государственная техническая служба", всего было зафиксировано восемь интернет-ресурсов, страницы которых визуально идентичны с официальным интернет-ресурсом, но при этом имеют небольшие различия в написании интернет-адреса. Злоумышленники предлагают пользователям ввести доверенный номер телефона/идентификатор или логин, пароль и код из SMS для входа в личный кабинет homebank.kz. Если пользователь идет на поводу у мошенников и выполняет все эти условия, это позволяет злоумышленникам скомпрометировать персональные данные и учетные записи.

Такого рода ссылки на фишинговые интернет-ресурсы чаще всего распространяются мошенниками посредством таргетированной рекламы в популярных социальных сетях с использованием завлекающего заголовка или схожего названия известного бренда с целью привлечь как можно больше жертв", - сообщили в KZ-CERT.

Службой KZ-CERT проведены работы по оповещению хостинг-провайдеров и CERT ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к указанному инциденту информационной безопасности. На сегодняшний день интернет-ресурс недоступен.

Всегда перепроверяйте информацию, по которой вам обещают неожиданные приобретения, розыгрыши призов, выигрыши в лотерею, выплату компенсации и тому подобное и предлагают перечислить деньги за выигрыш на ваш банковский счет или банковскую карту. Ни при каких обстоятельствах банки не осуществляют массовых email-рассылок писем с вложенными файлами, ссылками и формами для входа на сайты систем интернет-банкинга" - предупреждают в АО "Народный банк Казахстана".

Напомним, ранее Служба KZ-CERT уже сообщала о выявлении пяти интернет-ресурсов, которые имитировали homebank.kz.

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