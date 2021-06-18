Лаборатория Касперского предупреждает пользователей о новом вредоносном модуле

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В Google Play появились новые версии вредоносных приложений, распространяющихся под видом модов для Minecraft, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Новые приложения могут по команде злоумышленников постоянно запускать полноэкранную рекламу, сообщает пресс-служба Лаборатории Касперского.

Также они могут загружать дополнительный модуль, который даёт возможность прятать иконку, внезапно открывать браузер, показывать ролики YouTube и открывать страницы приложений в Google Play.

Кроме того, эксперты обнаружили приложения, крадущие аккаунты Facebook: подделку под одну рекламную сеть и поддельный клиент для размещения рекламы в TikTok. Они требуют ввести учётные данные Facebook. Если пользователь делает это, информация уходит злоумышленникам.

Также было найдено вредоносное приложение, выдающее себя за утилиту для восстановления удалённых файлов. К настоящему моменту разработчики его убрали, и та версия, которая доступна в Google Play сейчас, является безопасной.

Даже после удаления вредоносных приложений из Google Play их создатели могут продолжать загружать в магазин новые, слегка модифицированные версии - под другими названиями и с новых аккаунтов. Авторы зловредов продолжают экспериментировать с разными вариантами монетизации и могут заменять версии, когда одни схемы извлечения прибыли кажутся им более выгодными, чем другие. Кроме того, такие фейковые приложения могут быть по-прежнему доступны в альтернативных магазинах. Вот почему мы настоятельно рекомендуем пользоваться надёжным защитным решением, которое не допустит загрузку опасных программ", - комментирует Игорь Головин, эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского.

В конце 2020 года из магазина уже было удалено более 20 аналогичных программ, которые превращали устройство пользователя в инструмент для крайне навязчивого показа рекламы.

Специалисты Лаборатории Касперского уведомили Google о найденных приложениях, а пользователям мобильных устройств они советуют:

- не вводить пароли от своих аккаунтов в сомнительных приложениях;

- скачивать приложения только из официальных магазинов, поскольку вероятность столкнуться с вредоносным и нежелательным ПО на неофициальных ресурсах гораздо выше;

- запретить установку программ из сторонних источников;

- использовать надёжное защитное решение.

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