Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Большая вместительность, умные характеристики и премиальный стиль, передает Kazakhstan Today.

Компания LG Electronics (LG), один из мировых лидеров в области бытовой техники, пригласила казахстанских журналистов и блогеров в Южную Корею, где участники пресс-тура стали свидетелями увлекательного процесса производства новой линейки холодильников - от идеи до превосходного воплощения.

Холодильники LG оснащены фирменной технологией компании - инверторным линейным компрессором, который помогает пользователям экономить до 32% электроэнергии, предоставляя оптимальное охлаждение, производительность и надежность.

Холодильник InstaView Door-in-Door™ уже покорил сердца пользователей передней панелью дополнительной секции из зеркального стекла, которое становится прозрачным, если по нему постучать дважды. Это позволяет проверять наличие продуктов, даже не открывая дверцу, тем самым, препятствуя выходу холодного воздуха из основной камеры.

Из этого холодильника Вы сможете быстро достать то, что Вам нужно, благодаря легкому доступу двери в двери к напиткам и закускам. Это позволит уменьшить потерю холодного воздуха до 41%. Интеллектуальный воздушный фильтр Hygiene FRESH+™ уничтожает до 99,999% бактерий, а также нейтрализует неприятные запахи в холодильнике. К тому же нет необходимости его постоянно чистить.

Холодильники с нижней морозильной камерой LG V+ с инновационной системой NatureFRESH™ и инверторным линейным компрессором обеспечивают непревзойденную природную свежесть, сохраняя первозданный цвет, текстуру, вкус и запах продуктов, удовлетворяя пять основных чувств человека.

А технология Door Cooling+™ подает мощный воздушный поток из верхней части холодильника, создавая прохладную завесу для уменьшения перепада температур между дверью и внутренним пространством холодильной камеры, сохраняя свежесть и пользу каждого продукта ещё дольше!

Специальное отделение Fresh Balancer™ обеспечивает идеальный уровень влажности, в то время как Fresh Converter™ представляет три температурных режима для каждого вида продуктов: мяса, рыбы и овощей.

Технология SmartThinQ™ позволяет пользователям удаленно управлять LG V+ с помощью смартфона. Дверь с системой Zero Clearance может открываться на 90 градусов, обеспечивая лёгкий доступ к продуктам.

В уникальном инверторном линейном компрессоре от LG вместо обычного привода возвратно-поступательного движения используется линейный поршневой привод. Это сокращает внутреннее трение и снижает уровень энергопотребления примерно на 32%.

На инверторный линейный компрессор от LG также распространяется гарантия на 10 лет.

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