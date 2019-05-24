Стиральные машины LG на страже Вашего здоровья

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Революционные технологии TurboWash и TrueSteam сэкономят Ваши время, электроэнергию и воду, передает Kazakhstan Today.

LG Electronics (LG) пригласила представителей ведущих СМИ и топовых блогеров Казахстана в Южную Корею, на родину самых передовых стиральных машин. Еще в ноябре 2014 года LG установила мировой рекорд на рынке, продавая одну стиральную машину каждые 8 секунд в более чем в 160 странах.

В своих стиральных машинах LG использует целый ряд собственных разработок. В основе успеха - революционная технология LG "6 движений заботы", которая сочетает шесть различных алгоритмов движения барабана, при этом обеспечивая бережный результат как при ручной стирке.

На казахстанском рынке продукция компании представлена полной линейкой самых современных технологических разработок. Стиральная машина с двойной загрузкой LG TwinWash позволяет одновременно стирать разные типы белья. Специальная функция стирки паром TrueSteam эффективно и при этом очень бережно удаляет аллергены с любых типов тканей.

Благодаря регулярной подаче пара, в барабане поддерживается постоянная температура на уровне 50-60 градусов, что позволяет уничтожить до 99% всех известных аллергенов, включая шерсть животных и пыльцу растений. Весь процесс стирки займет всего 20 минут и не только придаст свежесть Вашим вещам, а эффективно разгладит легкие складки и замятия.

Стиральная машина LG TwinWash получила сертификат BAF (Британский фонд по борьбе с астмой) - это значит, что она действительно рекомендована для людей, страдающих от аллергии или астмы, а также для стирки детских вещей.

Этим летом в Казахстане в продажу поступит новая линейка стиральных машин 2019 года с системой искусственного интеллекта и прямым приводом нового поколения AI DD. Всем знакомая технология Turbo Wash была усовершенствована, и теперь носит название Turbo Wash 360. Если ранее в барабанах был один распылитель воды, то в новой линейке стиральных машин их целых четыре, что дает распыление в 3D-формате. Это позволяет сократить время стирки до 39 минут, экономя при этом целых 20 минут, соответственно, уменьшая расход электроэнергии и воды. При этом даже самое деликатное белье не потеряет своего качества.

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