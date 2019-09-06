LG представила стратегию того, как искусственный интеллект поможет всюду чувствовать себя как дома

Берлин. 5 сентября. Kazakhstan Today - Предлагая новое видение трансформации через стратегию "Эволюция, Взаимосвязанность, Открытость".

Во время выступления, посвященного открытию выставки IFA 2019 в Берлине, президент и главный технический директор компании LG Electronics (LG), доктор И. П. Парк (Dr. I.P. Park) представил видение компанией будущего, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), где "всюду как дома". Обращаясь к трем основным столпам стратегии LG в ИИ - Эволюция, Взаимосвязанность и Открытость, доктор Парк и эксперты - приглашенные участники дискуссии обсудили, как инновации в области ИИ и связи расширяют понятие дома во всех сферах жизни.

В центре сегодняшней дискуссии была роль LG ThinQ, бренда компании для интеллектуальных устройств, который теперь объединяет продукты и услуги ИИ, а также продукты, оснащенные модулями Wi-Fi и Интернетом вещей в единую экосистему на основе ИИ. Чтобы проиллюстрировать эволюцию LG ThinQ, доктор Парк представил концепцию интеллектуального обучения, которая позволяет роботам-пылесосам не застревать в углах и других препятствиях. Содействовать таким инновациям станет запатентованный LG чип для умных приборов, выпущенный ранее в этом году, который использует нейронный двигатель LG в устройствах с ИИ.

В то же время, в целях подключить больше цифровых точек взаимодействия в жизни потребителей, LG исследует возможности диверсификации способов взаимодействия пользователя с устройством, помимо распознавания голоса. Это касается таких инноваций, как дополнительный модуль Vision Pack для интеллектуального зрения, датчик зрения, подключенный к облаку. Доктор Парк продемонстрировал LG Styler, оснащенный Vision Pack, который может визуально распознавать предметы одежды и давать соответствующие рекомендации. Доктор Парк также представил LG ThinQ Fit, развивающий концепцию Умного Зеркала с его точными 3D-камерами, замеряющими параметры тела владельца, для создания реалистичного аватара для виртуальных фитнес-сессий.

Доктор Парк подчеркнул важность открытости с точки зрения партнерства и сотрудничества. Инвестиции LG в доступность своих платформ для других являются ключом к более широким возможностям совместимости и разнообразию инноваций. В соответствии с этой философией LG недавно сделала платформу LG ThinQ ( http://deepthinq.developer.lge.com) открытой для внешних партнеров и разработчиков, чтобы ускорить развитие своей технологии ИИ.

В числе слушателей доктора Парка были яркие представители со всех уголков технологического сектора, которые занимаются углубленным изучением технологии ИИ, ее развитием и способами применения для улучшения качества жизни. Среди приглашенных докладчиков - Дино Флор, вице-президент по технологиям в Qualcomm, отвечающий за стратегию компании 5G в регионе EMEA; Морис Конти, известный футурист и директор по инновациям амбициозного завода Alpha, принадлежащего Telefonica, и Ральф Вигман, исполнительный директор iF International Forum Design.

Эволюция, Взаимосвязанность и Открытость являются нашими стандартами для своего рода искусственного интеллекта, который значительно улучшит жизнь", - сказал доктор И.П. Парк. "Суть не в том, чтобы улучшить то, что мы делаем сейчас, а в том, чтобы коренным образом трансформировать основы нашего образа жизни и мышления".

Нам повезло, что LG снова обратилась к одному из самых важных событий в области потребительских технологий", - сказал Йенс Хайтекер, исполнительный вице-президент Messe Berlin Group и исполнительный директор IFA. "Аудитория IFA невероятно заинтересована во всем, что касается ИИ, и очень важно, чтобы они понимали, по какому пути движется один из самых сильных сторонников ИИ".

Посетители стенда LG в павильоне 18 в Messe Berlin на этой неделе смогут познакомиться с самым продвинутым потребительским приложением LG в области ИИ LG ThinQ Home, разработанным с помощью ряда интеллектуальных, связанных с образом жизни решений для лучшего будущего.

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