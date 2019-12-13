Холодильник LG DoorCooling+: секреты правильного хранения продуктов

Кто сказал, что часто заглядывать в холодильник - вредно для фигуры? Все зависит от того, какими продуктами он наполнен и правильно ли Вы храните пищу. Мы подготовили обзор самых полезных для Вашего здоровья продуктов и подскажем, где их хранить.

Ваш завтрак будет богатым минералами и витаминами, если в нем присутствуют куриные яйца. Рекомендовано хранить яйца возле задней стенки холодильной камеры, а не в дверных ящиках, где температура выше. В холодильнике LG с технологией охлаждения двери DoorCooling+ яйца будут оставаться свежими даже в дверной корзине.

Для лучшего усвоения многих минералов и витаминов Вам пригодится йогурт. К тому же он может стать отличной заменой майонезу и идеален в качестве легкого перекуса. Располагаем йогурт, как и всю молочку, поближе к задней стенке на средней полке холодильной камеры.

Куриная грудка, в которой содержится максимум белка и минимум жира, поможет построить красивое тело. В зоне свежести FRESHConverter поддерживается правильная температура для хранения мяса, рыбы и овощей.

Вода - это жизнь. Соблюдать водный баланс и избегать обезвоживания - одна из самых главных задач здоровья человека. Винная полка для хранения до пяти бутылок - идеальное место для хранения Ваших водных запасов.

Уберите из холодильника десерты и положите туда фрукты - это отличная альтернатива сладкому. Антиоксиданты, клетчатка и витамины - овощи быстро насыщают нас и не обременяют лишними калориями. Тем более, в холодильниках DoorCooling+ есть специальное место для хранения полезных плодов - зона FRESHBalancer помогает поддерживать оптимальный уровень влажности фруктов и овощей.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

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