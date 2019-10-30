История телевизоров LG Electronics: от черно-белого до 8K

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Эволюция качества изображения, передает Kazakhstan Today.

Компанию LG Electronics (LG) по праву можно считать первооткрывателем в мировой телевизионной индустрии. В далеком 1966 году именно она презентовала на корейском рынке свою новейшую разработку - черно-белый телевизор. Это было 19-дюймовое устройство с черно-белым экраном (VD-191). С тех пор компания непрерывно развивает свои технологии. LG внесла с вклад в появление в нашей жизни больших современных телевизоров. В 2004 году компания представила, пожалуй, самый большой на тот момент телевизор в мире, размер которого превышал стандартный на целых 50 дюймов.

Настоящим открытием на мировом рынке стали телевизоры LG OLED TV, которые привлекли к себе всеобщее внимание на международной выставке электроники CES в 2012 году. А уже к 2013 году был выпущен первый 55-дюймовый LG OLED TV, в 2014 году - первый OLED 4K TV, в 2016 году компания LG представила первый в мире LG OLED 4K TV с поддержкой формата HDR. В 2019 году на выставке IFA в Берлине LG представила первый в мире 8K OLED-телевизор, не говоря уже о том, что это, пожалуй, самый большой на сегодняшний день OLED-телевизор LG - 88-дюймовый LG SIGNATURE OLED 8K.

Передовая технология OLED основана на органических светодиодах, не требующих подсветки. Это технология следующего поколения, которая позволяет создавать современные телевизоры, например, с ультратонкими или сворачивающимися экранами. Также благодаря технологии OLED от LG качество изображения достигает беспрецедентного уровня и не имеет аналогов в мире. Глубокий черный цвет обеспечивает безграничную контрастность, остальная палитра выглядит незабываемо реалистично и ярко. LG OLED TV способен отобразить около 1 миллиарда цветов без потери качества - Вы сможете уловить даже мельчайшие детали изображения.

В этом году LG снова превзошла ожидания, выпустив телевизор NanoCell 8К, который обеспечивает полное погружение благодаря 8K-изображению с впечатляющей цветопередачей, контрастностью и детализацией в действительно большом масштабе. Технология NanoCell™ использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые тона и улучшая цветопередачу. Прогрессивная технология локального затемнения, оптимизированная для формата 8K, позволяет телевизорам NanoCell 8К с точностью управлять светодиодной фоновой подсветкой для более глубокой передачи черного цвета, высокой контрастности и детализации.

На казахстанском рынке представлена линейка премиальных телевизоров 2019 года, включающая передовые OLED и NanoCell модели с улучшенным качеством изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта AI благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения и алгоритму глубинного обучения.

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