LG Electronics начинает глобальные продажи 8K OLED и NanoCell телевизоров

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Телевизоры LG 8K превосходят отраслевые стандарты по измерению подлинного разрешения 8K, передает Kazakhstan Today.

LG Electronics (LG) с этого месяца начинает запуск первого в мире 8K OLED-телевизора (модель 88Z9) и 8K NanoCell-телевизора (модель 75SM99) на мировых рынках, начиная с Австралии, Германии, Франции, Великобритании и США. Будучи новым лидером в технологии 8K, телевизоры LG 8K также превосходят критерии измерения разрешения, изложенные в международном стандарте измерения параметров экрана (IDMS), установленном авторитетным Международным комитетом метрологии дисплеев (ICDM), в котором говорится, что заявленное разрешение дисплея зависит не только от достижения или превышения определенного количества пикселей, а также и от того, могут ли эти пиксели надлежащим образом отличаться друг от друга для достижения заявленного разрешения.

ICDM определил показание контрастной модуляции (CM), которое четко и в количественном измерении описывает, насколько различимы соседние пиксели друг от друга. Для любого телевизионного дисплея, обеспечивающего разрешение, обозначенное количеством пикселей, ICDM требует, чтобы минимальное значение CM превышало пороговые значения: не менее 25 процентов для изображения и не менее 50 процентов для текста. Телевизор 8K со значением CM, которое ниже этих требуемых пороговых значений, не обеспечивает реальные 8K, даже если на самом деле телевизор может иметь достаточное количество (7 680 x 4 320) пикселей. В результате испытаний, проведенных в соответствии с этими универсальными отраслевыми стандартами, телевизоры LG SIGNATURE OLED 8K и LG 8K NanoCell достигли значений CM в диапазоне 90 процентов, гарантируя, что зрители действительно смогут увидеть все подробные детали контента в 8K при просмотре на телевизорах LG 8K.

Телевизоры LG 8K поражают роскошными деталями и яркими, реалистичными цветами, которые свидетельствуют о непревзойденной технологии визуального изображения LG. Будучи первым в мире 8K OLED-телевизором, не говоря уже о самом большом на сегодняшний день OLED-телевизоре LG, 88-дюймовый телевизор LG SIGNATURE OLED 8K (модель 88Z9) обеспечивает разрешение 8K Ultra HD (7680 x 4320) с 33 миллионами самоподсвечивающихся пикселей, что эквивалентно 16-кратному количеству пикселей в телевизоре Full HD и в четыре раза больше, чем в UHD-телевизоре. LG SIGNATURE OLED 8K, удостоенный в этом году наград iF Design Award и Red Dot Award, отличается утонченным минималистичным дизайном с подставкой из полированного алюминия и практически безрамочным дисплеем, а также встроенной акустической системой мощностью 80 Вт для ошеломляющего звука.

75-дюймовый 8К NanoCell телевизор от LG также обеспечивает полное погружение благодаря 8K-изображению с впечатляющей цветопередачей, контрастностью и детализацией. Технология LG Nano Display обеспечивает потрясающе четкое изображение в действительно большом масштабе. Nano Color отфильтровывает тусклые цвета для улучшения цветопередачи, а технология Nano Black - усовершенствованная технология Full Array Local Dimming Pro, оптимизированная для 8K, - точно контролирует подсветку телевизора для более глубокого черного цвета и большей контрастности.

Оба телевизора 8K могут гордиться эффективным 8K-масштабированием и улучшенным шумоподавлением, увеличенным с четырех до шести шагов. В результате получается бесшовное 8K изображение при преобразовании контента из стандартного 4K (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080). Эта первоклассная производительность усиливается интеллектуальным процессором LG второго поколения Alpha 9 Gen 2 8K. Усовершенствованный процессор LG повышает качество изображения и звука с использованием технологии глубинного обучения и доступа к обширной базе данных, что позволяет ему распознавать исходное качество и оптимизировать любой вид контента. Alpha 9 Gen 2 8K также анализирует условия окружающей среды для достижения идеального уровня яркости экрана в любое время.

Богатый, резонансный звук дополняет бесподобный визуальный эффект от телевизоров, что позволяет полностью погрузиться в события на экране. Интеллектуальный алгоритм может микшировать двухканальное аудио с виртуальным 5.1-канальным объемным звуком, обеспечивая трехмерное звуковое пространство, которое переносит Вас в фильмы, оживляет музыку и спортивные события. Телевизоры также поддерживают WiSA Ready для беспроводного домашнего кинотеатра с несжатым 16-битным звуком на 5,1 каналах; выдающийся способ испытать динамичный, кристально чистый звук Dolby Atmos.

Чтобы гарантировать незабываемые кинематографические впечатления, LG 8K OLED TV и 8K NanoCell TV оснащены Cinema HDR, включающую поддержку Dolby Vision и Advanced HDR от Technicolor до 4K и HLG и HDR 10 до 8K.

Предвосхищая будущее, LG обеспечила свои 8K-телевизоры четырьмя портами, которые поддерживают спецификации стандарта HDMI 2.1, что позволит зрителям наслаждаться 8K-контентом со скоростью 60 кадров в секунду. Телевизоры LG 8K также совместимы с автоматическим режимом малой задержки (ALLM), переменной частотой обновления (VRR) и расширенным каналом возврата звука (eARC).

Для еще большего удобства модели 88Z9 и 75SM99 будут поддерживать Apple AirPlay 2 и HomeKit и будут доступны более чем на 140 рынках.

На некоторых рынках эти телевизоры будут представлены с интегрированными голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa, которые обеспечивают удобное голосовое управление телевизором и подключенными интеллектуальными устройствами и упрощают для пользователей поиск необходимой информации.

Новые телевизоры 8K показывают, что LG глубоко привержена обеспечению потребителей настоящими 8K, как это определено установленными отраслевыми стандартами отображения", - сказал Брайан Квон, президент LG Mobile Communications and Home Entertainment. "Телевизоры LG 8K OLED и NanoCell - это не просто телевизоры с огромным количеством пикселей, они также оснащены самыми новейшими технологиями".

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