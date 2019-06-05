LG Electronics Almaty Kazakhstan - спонсор Республиканского академического конкурс-фестиваля юных талантов "Prima Nota Fest"

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Компания поддержала уникальный проект, направленный на развитие классического искусства и продвижение детского творчества, передает Kazakhstan Today.

В День защиты детей на сцене Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялся гала-концерт Республиканского академического конкурса-фестиваля юных талантов "Prima Nota Fest" и церемония награждения его лауреатов. Главный приз - возможность пройти стажировку у профессоров мирового уровня.

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля, магистр музыки, оперная дива - Зарина Алтынбаева - ведущая солистка ГАТОБ им. Абая, победительница международных конкурсов и обладательница престижных наград "Star of Asia" и "Человек года". В своем интервью Зарина поделилась, что посвятила этот конкурс маме: "Я уверена, в нашей стране много талантливых детей, которые изучают классическое исполнительское искусство, но у них мало возможности проявить себя на больших академических площадках. Главная идея этого фестиваля заключается в том, чтобы выявить молодые таланты, дать им возможность и стимул развиваться дальше.

В память о нашей с сестрой Мадиной маме, Раисе Маматовне, мы учредили главный приз конкурса - повышение квалификации обладателя Гран-при фестиваля у профессора мирового уровня".

Организаторы получили более 200 заявок, во второй тур прошли 45 детей в возрасте от 7 до 14 лет из 12 городов страны. Кроме номинаций, дополнительные специальные призы от компании LG Electronics (LG) - портативные колонки с идеальным звучанием LG XBOOM Go - получили Газиза Калмагамбетова, Арсен Садвакасов и Гюнель Ширинова. Гран-при конкурса получил талантливый скрипач Рамазан Токбаев.

В жюри конкурса вошли именитые музыканты: Анвар Акбаров - композитор, музыковед, скрипач, Марина Алтухова - магистр искусствоведческих наук, Ерболат Ахмедьяров - дирижер Государственного академического симфонического оркестра РК, а также директор подразделения категории телевизоров LG Electronics Almaty Kazakhstan и талантливый музыкант мистер Ли Сангчол. В 2009 году он основал и возглавил Филармонический корпоративный оркестр LG в Сеуле. Также был концертмейстером Филармонического оркестра LG в 2012 году и участвовал в различных камерных ансамблях в Южной Корее.

Замечательно, что искусство академического пения продолжает привлекать к себе молодое поколение. Конкурс-фестиваль "Prima Nota Fest" имеет чрезвычайно важное значение для развития отечественной музыкальной культуры, выявляя подлинные таланты и пропагандируя творчество молодых исполнителей. Пусть этот конкурс станет ежегодной традицией. Компания LG Electronics Almaty Kazakhstan намерена поддерживать развитие этого проекта". - отметила Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.

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