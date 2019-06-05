Система Orphus

LG Electronics Almaty Kazakhstan - спонсор Республиканского академического конкурс-фестиваля юных талантов "Prima Nota Fest"

04.06.2019, 14:49 11935
Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - Компания поддержала уникальный проект, направленный на развитие классического искусства и продвижение детского творчества, передает Kazakhstan Today.
 
В День защиты детей на сцене Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялся гала-концерт Республиканского академического конкурса-фестиваля юных талантов "Prima Nota Fest" и церемония награждения его лауреатов. Главный приз - возможность пройти стажировку у профессоров мирового уровня.
 
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля, магистр музыки, оперная дива - Зарина Алтынбаева - ведущая солистка ГАТОБ им. Абая, победительница международных конкурсов и обладательница престижных наград "Star of Asia" и "Человек года". В своем интервью Зарина поделилась, что посвятила этот конкурс маме: "Я уверена, в нашей стране много талантливых детей, которые изучают классическое исполнительское искусство, но у них мало возможности проявить себя на больших академических площадках. Главная идея этого фестиваля заключается в том, чтобы выявить молодые таланты, дать им возможность и стимул развиваться дальше.
 
В память о нашей с сестрой Мадиной маме, Раисе Маматовне, мы учредили главный приз конкурса - повышение квалификации обладателя Гран-при фестиваля у профессора мирового уровня". 
 
Организаторы получили более 200 заявок, во второй тур прошли 45 детей в возрасте от 7 до 14 лет из 12 городов страны. Кроме номинаций, дополнительные специальные призы от компании LG Electronics (LG) - портативные колонки с идеальным звучанием LG XBOOM Go - получили Газиза Калмагамбетова, Арсен Садвакасов и Гюнель Ширинова. Гран-при конкурса получил талантливый скрипач Рамазан Токбаев.
 
В жюри конкурса вошли именитые музыканты: Анвар Акбаров - композитор, музыковед, скрипач, Марина Алтухова - магистр искусствоведческих наук, Ерболат Ахмедьяров - дирижер Государственного академического симфонического оркестра РК, а также директор подразделения категории телевизоров LG Electronics Almaty Kazakhstan и талантливый музыкант мистер Ли Сангчол. В 2009 году он основал и возглавил Филармонический корпоративный оркестр LG в Сеуле. Также был концертмейстером Филармонического оркестра LG в 2012 году и участвовал в различных камерных ансамблях в Южной Корее. 
 

Замечательно, что искусство академического пения продолжает привлекать к себе молодое поколение. Конкурс-фестиваль "Prima Nota Fest" имеет чрезвычайно важное значение для развития отечественной музыкальной культуры, выявляя подлинные таланты и пропагандируя творчество молодых исполнителей. Пусть этот конкурс станет ежегодной традицией. Компания LG Electronics Almaty Kazakhstan намерена поддерживать развитие этого проекта". - отметила Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая