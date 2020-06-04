LG Electronics начинает продажи встраиваемой бытовой техники LG STUDIO

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Продукты семейства включают в себя все необходимое для оснащения комфортной и современной кухни, передает Kazakhstan Today.

LG Electronics (LG) представляет в сети магазинов "Technodom" линейку премиальной встраиваемой бытовой техники LG STUDIO , объединяющую передовые технологии, эргономику и современный дизайн. Духовые шкафы, холодильники, индукционные и газовые варочные панели, а также вытяжки тщательно продуманы и выполнены в едином и современном стиле, чтобы стать составной частью полного набора кухонной техники.

EasyClean всего за 15 минут и в 3 движения вы очистите духовой шкаф от остатков еды и жира. Для равномерного приготовления блюда внутри и снаружи отверстия на задней панели духового шкафа LG STUDIO на разных уровнях направляют горячий воздух во все отсеки печи, экономя ваше время. Колебания температуры при этом составляют всего ±0,5°. "Точная конвекция" обеспечивает оптимальный результат приготовления при выпекании, жарке или запекании вне зависимости от места и уровня расположения. С покрытиемвсего за 15 минут и в 3 движения вы очистите духовой шкаф от остатков еды и жира.

Power Boost быстро нагревает все включенные зоны до определенной температуры, придавая им большую мощность и экономя ваше время. Специальная зона FLEX удобна для приготовления блюд в посуде как разного размера, так и определенного назначения. Индикатор остаточного тепла сообщает, что температура поверхности является опасной для касания. Знак "Н" отображается до тех пор, пока плита не остынет. Встраиваемая индукционная варочная панель LG STUDIO с интуитивно понятным сенсорным управлением и функциейбыстро нагревает все включенные зоны до определенной температуры, придавая им большую мощность и экономя ваше время. Специальная зонаудобна для приготовления блюд в посуде как разного размера, так и определенного назначения. Индикатор остаточного тепла сообщает, что температура поверхности является опасной для касания. Знак "Н" отображается до тех пор, пока плита не остынет.

В новой газовой варочной поверхности LG STUDIO дополнительно реализована конфорка с двойным пламенем, помогающая готовить пищу более быстро, а также помещать на нее блюда с большим объемом. На всех конфорках встроены электронный автоподжиг и устройство, защищающее от затухания пламени.

Встраиваемый холодильник LG STUDIO с передовым инверторным линейным компрессором (10 лет гарантии) равномерно охлаждает продукты, экономит электроэнергию и работает бесшумно (37 дБ). Благодаря технологии Total No Frost не требуется размораживание, а система многопоточного охлаждения для быстрого и равномерного охлаждения предотвращает образование конденсата и намерзаний. Ячеистая поверхность крышки Moist Balance Crisper собирает конденсат для максимального сохранения свежести овощей и фруктов. С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене, открывать дверь на 90° и выдвигать ящики беспрепятственно.

Классический T-образный дизайн и несколько вариантов размера вытяжки LG STUDIO позволяют вписать их в любую кухню. Для удобства интуитивно понятный интерфейс вынесен в переднюю часть. Моющиеся алюминиевые фильтры эффективно улавливают частички жиров и с легкостью очищаются. Вытяжки имеют 3 режима работы, плюс максимальное ускорение Booster. LED-подсветка с низким энергопотреблением всего 1,5 w сделает процесс приготовления блюд ярче. Стоит отметить, что продолжительность работы составляет более 50 000 часов.

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