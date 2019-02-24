LG Electronics представили линейку телевизоров на CES 2019

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Незабываемое впечатление удалось произвести LG Electronics, на всемирной выставке CES 2019, представив новую линейку телевизоров и дисплеев. Как известно, выставка CES 2019 представляет всю индустрию современных технологий, демонстрируя новинки и вручая награды за вклад в развитие футуристических технологий, передает Kazakhstan Today.

Новые телевизоры LG Electronics даже в выключенном состоянии вызывают восторг и восхищение. Изысканный дизайн телевизоров гармонично дополнит любой интерьер, сохраняя утонченность форм. Эстетически прекрасны, а также совершенны с технической стороны, сочетая в себе уникальные инновационные технологии, которые удивят самого искушённого зрителя.

На всемирной выставке, LG Electronics представили первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор. Это флагманская модель 2019 года в серии 4K OLED. Для обеспечения мощного встроенного звука LG добавили 100-ваттный динамик Dolby Atmos.

Сворачиваемый OLED-телевизор обладает строгим и сдержанным дизайном. Основная особенность данной модели - система, похожая на жалюзи. Телевизор может выезжать из основания за 10 секунд и опускаться. Эта модель, как и другие от LG OLED TV, оснащена привычными функциями. Например, управлением музыкой на экране, прогноз погоды или взаимодействием с другими устройствами с помощью Smart ThinQ.

Например, телевизор LG SUPER UHD TV отличается от стандартных премиальным качеством изображения и невероятной мощностью звука. LG SUPER UHD TV AI ThinQ уже седьмой раз подряд получает награду на выставке CES 2019.

Телевизор был оценен за невероятно насыщенные цвета на экране, максимально передающие реалистичность образа, основанные на процессоре а (Alpha), который обеспечивает живое изображение.

Благодаря технологии Smart ThinQ, пользователи могут управлять телевизором дистанционно с помощью смартфона, пользуясь встроенной платформой Google Assistant. Телезрители могут наслаждаться превосходной точностью изображения и даже выбирать желаемый контент.

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