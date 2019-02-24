LG Electronics представляет "умный дом", который всегда Вас ждет

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Футуристические идеи стали возможны с "умным" домом от LG Electronics и технологией Smart ThinQ, передает Kazakhstan Today.

Знаменитый немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе - Клаус Мартин Шваб предсказал, что в ближайшие годы мир станет полностью автоматизированным.

Искусственный интеллект и распознавание голоса развиваются столь стремительно, что разговаривать с компьютером скоро станет нормой.

Компания LG Electronics уже сегодня предлагает нам прикоснуться к будущему с помощью технологии Smart ThinQ.

Представьте себе "умный" дом, где все бытовые приборы буквально "ждут Вас" после трудового дня. В квартире чистый воздух, благодаря очистителю воздуха LG Puri Care. Потому что по пути домой Вы с помощью смартфона запустили программу очистки воздуха.

Робот-пылесос HOM-BOT SQUARE поддерживает дом в чистоте без Вашего вмешательства. Тем временем стиральная машина с двумя барабанами LG Twin Wash уже отстирала и высушила две партии белья - светлую и темную. А ту одежду, которая была на Вас сегодня, Вы помещаете в шкаф LG Styler с функцией TrueSteam, он самостоятельно освежит, устранит неприятные запахи, продезинфицирует и даже избавит одежду от складок. Вам и Вашим близким не придется тратить время на утомительную глажку.

Хотите вкусно поужинать и не знаете, какое приготовить блюдо из имеющихся продуктов? Загляните в холодильник Insta View ThinQ не открывая его. Достаточно постучать дважды по тонированной панели на двери холодильника, и она станет прозрачной. Вы увидите содержимое холодильника, не открывая прибор и не выпуская из него холодный воздух. А пока микроволновая печь LG Neo Chef запекает сочную курицу, попросите Ваш телевизор начать проигрывать песни или подкасты.

Так, в одном приложении Smart ThinQ объединено управление холодильником, паровым шкафом, стиральной машиной и другой техникой.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства