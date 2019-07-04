LG NeoChef - Ваш личный шеф-повар на кухне!

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - Готовит идеально вкусно и очень быстро, передает Kazakhstan Today.

Не так давно группа журналистов отправилась в путешествие по Южной Корее по приглашению LG Electronics. Сегодняшний рассказ об одной из новинок бытовой техники - микроволновой печи LG NeoChef с широким набором функций. Это идеальное сочетание простоты управления и быстрого безупречного приготовления. При этом она обладает вместительными объемами и высокой мощностью в 1000Вт, что позволяет быстро и без лишних усилий разморозить, подогреть и приготовить блюдо любой сложности.

LG NeoChef может заменить духовку гриль и даже жарку на углях! Нагревательный элемент из углеродного волокна обеспечивает высокую степень поглощения тепла, как при жарке на углях, что способствует равномерному и быстрому приготовлению пищи.

Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

И еще одно важное преимущество LG NeoChef - держатель поворотного стола имеет 6 опор (колесики), а не 3, как во многих других печах. Поэтому сам стол устойчивей, не соскочит с держателя, даже если поставить что-то на край. Выше и его "грузоподъемность" - до 2 килограммов.

Процесс готовки в рабочей камере можно наблюдать благодаря энергосберегающей LED-подсветке, которая к тому же ярче и долговечней обычной лампы.

Лазания, пирог с любимой начинкой, сочная курица, пицца и многое другое можно приготовить вместе с LG NeoChef! Легкие и вкусные видео рецепты вы можете найти на YouTube канале LG Electronics

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