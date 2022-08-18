Премиальная бытовая техника LG Objet Collection™: современный дизайн, лучшие технологии

У холодильников и морозильных камер LG Objet Collection можно менять стеклянные панели, комбинируя разные цветовые оттенки1. В холодильниках представлена технология DoorCoooling+™ для быстрого охлаждения дверных корзин и всей камеры, а система LINEARCooling™ помогает поддерживать равномерную температуру. Система фильтрации LG Hygiene Fresh+™ удаляет из воздуха до 99,9%2 вредоносных веществ и бактерий.
Многодверные холодильники LG Objet InstaView™ GR-A24FQAKM и GR-X24FQEKM позволяют заглянуть внутрь без открытия дверцы - нужно лишь дважды постучать по стеклу, чтобы оно стало прозрачным.
Холодильники LG Objet GC-B401FAPM и GC-B401FEPM, а также морозильные камеры LG Objet GC-B404FAQM и GC-B404FEQM отличаются минималистичным дизайном. В холодильниках есть отсек Fresh Balancer™ с оптимальной влажностью для разных типов продуктов, а морозильные камеры с функцией Express Freeze способны быстро замораживать продукты ледяным воздухом.
Вертикальная система ухода за одеждой LG WashTower® Objet W1S1CVKK2HM с удобной центральной панелью управления оснащена технологией AI DD™, с помощью которой искусственный интеллект подбирает оптимальный цикл стирки, оценивая объем загрузки и свойства ткани3. Технология TurboWash™ 360° эффективно распределяет воду и моющие средства благодаря пяти распылителям воды.
Гипоаллергенный цикл Allergy Care устраняет до 99,99%4 бактерий и других аллергенов. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ температура сушки не превышает 50°C, и вещи из натуральных волокон не дают усадки.
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Objet A9T-ULTRA2 с зарядной базой "Все в Одном" способен до 2,4 раза5 спрессовывать мусор в пылесборнике благодаря технологии Kompressor™. При подключении к зарядной базе производится автоматическая бесконтактная очистка пылесборника и обеззараживание ультрафиолетом.
Материал предоставлен LG Magazine
1 Варианты цветов и материалов могут отличаться в зависимости от страны.
2 Подтверждено Intertek, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Результаты могут отличаться в реальных условиях.
3 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, и толщину материала. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.
4 Сертифицирован Корейским научно-исследовательским институтом по испытаниям одежды (KATRI) на способность удалять 99,99% золотистого стафилококка, синегнойной палочки и клебсиеллы пневмонии в паровом санитарном цикле.
5 Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий.