Передовые телевизионные технологии LG OLED TV AI

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - Наслаждайтесь красочными оттенками, идеальным черным цветом, четкостью изображения с поддержкой HDR кинематографического качества.

Ассоциация потребительских технологий вновь присудила премию "Best of Innovation" технологии LG OLED в рамках предстоящей крупнейшей технологической выставки CES 2020. Это третья абсолютная победа LG Electronics (LG) за последние пять лет в категории телевизионных дисплеев. LG, став, пожалуй, самым продаваемым OLED брендом в мире, создала премиальную категорию OLED-телевизоров, которая обеспечивает идеальный черный, невероятную цветопередачу и беспрецедентные возможности в широком динамическом диапазоне. Эксперты отмечают, что передовые технологии создают новую мировую тенденцию. Телевизор больше не является массивным элементом интерьера, а органично вписывается в Вашу гостиную.

Если несколько лет назад основными критериями при выборе телевизора были диагональ экрана и толщина корпуса, то сегодня пользователи предпочитают качество изображения. И здесь себя особенно ярко проявляет инновационная технология LG OLED, с которой не может конкурировать ни один современный LED-телевизор. Одно из ключевых преимуществ этой технологии - насыщенность цветов, контраст и глубина черного благодаря миллионам самоподсвечивающихся пикселей.

В этом году на казахстанский рынок поступил в продажу LG OLED E9 - это премиум OLED производителя в линейке телевизоров 2019 года. Серия может похвастаться фирменным процессором ?9 второго поколения, искусственным интеллектом, поддержкой Dolby Vision и голосовым помощником. Более того, LG E9 собрал все престижнейшие награды за дизайн - Red Dot Award 2019 и золото на iF Design Award 2019 за его изящную, едва заметную прозрачную рамку наряду с непревзойденным уровнем детализации технологии OLED для великолепного качества изображения, которое словно парит в воздухе.

С появлением "умных телевизоров", заметную роль стали играть характеристики и преимущества процессорного модуля. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта AI процессинговая обработка делает изображение более четким и регулирует яркость в зависимости от окружающих условий. С помощью технологии пространственного распознавания телевизоры LG OLED анализируют пространство и определяют Bаше положение, чтобы воспроизвести мельчайшие детали звуковой дорожки.

Телевизор давно уже не просто экран. Это домашний хаб для развлечений и получения информации. А через интуитивную панель Home Dashboard Вы можете удаленно управлять подключенными устройствами на одном большом экране.

Сегодня крупнейшие киностудии Голливуда снимают фильмы в HDR формате со звуком Dolby Atmos. Аббревиатура HDR означает "расширенный динамический диапазон" - фильмы в таком формате будут воспроизводиться с более глубокими оттенками черного цвета и ярчайшими светлыми тонами, обеспечивая большую яркость и контрастность картинки. При этом именно владельцы OLED-телевизоров LG при просмотре видео в HDR формате могут наслаждаться полным погружением в задумку режиссера.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства