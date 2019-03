LG ПЛЮС КАНАЛЫ - новое онлайн-телевидение от LG Electronics и MEGOGO

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен эксклюзивный сервиса онлайн-телевидения, передает Kazakhstan Today.





LG Electronics запускает новый сервис в Казахстане LG ПЛЮС КАНАЛЫ. Обладатели телевизоров LG Smart TV с помощью сервиса получают доступ к более 130 телеканалам без необходимости настройки оборудования или телевизионных антенн.





Сервис LG ПЛЮС КАНАЛЫ разработан компанией MEGOGO эксклюзивно для смарт-телевизоров LG. Начиная с этого месяца, приложение сервиса автоматически появится в меню телевизоров LG на платформах webOS 3.5, webOS 4.0. Таким образом, чтобы получить доступ к телеканалам, владельцам LG Smart TV с указанными операционными системами не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, достаточно доступа в Интернет. Сервис работает по принципу виртуальной ТВ-приставки, встроенной в сам телевизор: приложение запоминает телеканал, который пользователь смотрел последним перед выключением телевизора, и в следующий раз автоматически запустит канал. Данная опция на телевизорах LG доступна только для приложения LG ПЛЮС КАНАЛЫ.





Казахстанцы получат постоянный бесплатный доступ к 10 тематическим каналам в HD-качестве (Channel Plus HIT HD, Channel Plus COMEDY HD, Channel Plus DETECTIVE HD и др.). Кроме постоянного бесплатного доступа к сервису, LG Electronics также дарит полную подписку на сервис всем новым покупателям телевизоров LG Smart TV. Подробности промо-акции можно узнать по номеру 2255.





Возможность при следующем включении вернуться к последнему просмотренному телеканалу особенно полезна, учитывая большое количество каналов в сервисе. Полная подписка на сервис дает доступ к 131 телеканалу, включая казахстанские, зарубежные и тематические телеканалы. Так, владельцы LG Smart TV смогут смотреть такие популярные телеканалы, как СТС, MTV, Euronews без подключения антенн или приставок.





Отдельно стоит отметить телеканалы в HD качестве, которые порадуют любителей кинематографа. Из 131 телеканала сервиса LG ПЛЮС КАНАЛЫ значительная часть доступна к просмотру в высочайшем качестве. Киноманы особенно оценят то, что каналы, транслирующие только фильмы и сериалы, можно будет смотреть в HD-качестве.





