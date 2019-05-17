LG PuriCare - свежесть горного воздуха в Вашем доме

Шесть ступеней очистки и фильтрация на 360 градусов не оставят запаху гари ни единого шанса.

15 казахстанских журналистов и блогеров отправились в Южную Корею, чтобы узнать, как компания LG Home Appliances & Air Solution решает глобальную экологическую проблему загрязнения воздуха.

Чистый воздух сегодня стал ценным ресурсом. Выбросы промышленных объектов, выхлопы автомобилей, продукты горения ухудшают состояние атмосферы и здоровье населения. Астма, аллергия и другие заболевания дыхательных путей становятся хроническими и наносят непоправимый вред организму.

Теперь, чтобы насладиться природной свежестью, не обязательно выбираться в горы. LG PuriCare от LG Electronics - Ваш стильный источник чистой прохлады. Он эффективно борется с загрязненным воздухом в доме благодаря шестиуровневой системе фильтрации и осуществляет качественную очистку воздуха от аллергенов, дыма, неприятных запахов, пыли и посторонних примесей.

Усилитель очистки Clean Booster приподнимается над корпусом и вращается, чтобы равномерно распределять чистый воздух в помещении. Таким образом, отфильтрованный воздух распространяется в радиусе 7,5 метров и поглощает загрязняющие вещества по всей комнате, благодаря сильному потоку Clean Booster.

Датчик загрязнения определяет концентрацию воздуха в помещении и выводит информацию на дисплей. Уровень чистоты рассчитывается исходя из концентрации пыли и запаха (газа).

Специально для маленьких детей у LG PuriCare есть режим Single Care. Он направляет подачу чистого воздуха по нижней части помещения. Очистителем воздуха можно управлять через мобильное приложение SmartThinQ дистанционно. Это значит, что его можно запустить по дороге домой, чтобы к Вашему возвращению дом дышал чистотой.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства