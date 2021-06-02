В Казахстане началась продажа индивидуальных очистителей воздуха LG Puricare™

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Теперь чистый воздух можно носить с собой. Индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCare д , представленный на виртуальной выставке CES 2021 компанией LG Electronics, будет продаваться в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уникальный прибор внешне похож на защитную маску. Очиститель оснащен двумя фильтрами HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые задерживают до 99,9% бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона.

Помимо высокоэффективных воздушных фильтров, очиститель оснащен запатентованным датчиком, который определяет ритм и объем дыхания. Он измеряет показания и в зависимости от этих данных регулирует скорость вращения двух вентиляторов, облегчая забор воздуха при вдохе и уменьшая сопротивление при выдохе. Эта технология в сочетании с двумя инверторными вентиляторами помогает устройству обеспечивать своего носителя достаточным количеством воздуха. Вентиляторы могут работать в трех режимах, обеспечивая комфортное дыхание объемом до 55 литров в минуту.

В дополнение к очистителю PuriCareд вы можете приобрести ультрафиолетовый футляр UVnano . Он будет одновременно заряжать маску и поддерживать ее гигиеническую чистоту. Ультрафиолетовые светодиодные лампы убивают 99,9% бактерий за 30 минут с помощью технологии UVnano. С такой защитой о микробах можно забыть.

Каждый элемент очистителя LG PuriCare является заменяемым и пригодным для переработки, поэтому маска совершенно безопасна для окружающей среды.

Забота о здоровье - одно из основных направлений, над чем работает компания LG. Надеемся, наш новый продукт поможет людям укрепить здоровье, благодаря чистому воздуху, которым они будут дышать каждый день", - сказал Президент LG Electronics Almaty Kazakhstan, господин Ыдо Ким.

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