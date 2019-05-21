LG SIGNATURE - техника, продуманная до мелочей

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - Коллекция продуктов, объединяющих в себе роскошный минимализм и ультрасовременные технологии, передает Kazakhstan Today.

LG Electronics провела тур в Южную Корею с участием известных казахстанских журналистов и блогеров, познакомив их с самобытной культурой одной из самых инновационных стран мира, а также эстетикой и передовыми технологиями ультра премиального бренда LG SIGNATURE.

Эксклюзивная коллекция ультрапремиальной техники LG SIGNATURE воплощает в себе все достижения дизайна и технологий для идеального дома и лучшей жизни.

Главный принцип LG SIGNATURE - сохранить суть каждого продукта и донести ее от идеи до превосходного воплощения. С помощью простых линий создан идеально лаконичный дизайн, подчеркивающий главные ценности самого продукта - эксклюзивность и удобство.

Лидирующие технологии по сохранению свежести воплощены в холодильнике LG SIGNATURE InstaView™ Door-in-Door®. Созданный из материалов премиум-класса, он станет прекрасным дополнением любого интерьера.

Образцовая забота от повседневной одежды до праздничных нарядов - стиральная машина с двойной загрузкой LG SIGNATURE категории TWINWash™, в которой объединены передовые технологии LG, элегантность и дизайн вне времени.

Откройте источник новых сил и свежих идей со стильным климатическим комплексом LG SIGNATURE, который призван создать здоровый микроклимат в доме для максимально комфортной жизни.

Совершенство в простоте, чистота изображений и утонченность линий в телевизоре LG SIGNATURE OLED TV серии W (доступен в диагоналях 65 и 77 дюймов). Выполненный в минималистичном дизайн-формате "Изображение на стене", он потрясает Ваше воображение живописной реальностью, отображая истинные цвета с более мощным интеллектуальным процессором Alpha9.

Продукты LG SIGNATURE воплощают высокий уровень технологических достижений LG в стремлении преобразить повседневную жизнь. Над каждым продуктом LG SIGNATURE работали лучшие специалисты, доводя до совершенства каждую деталь.

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